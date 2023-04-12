Тренер "Бенфіки" Шмідт пообіцяв здивувати "Інтер" у матчі-відповіді 1/4 ЛЧ

Шмідт показує, хто з гравців "Бенфіки" залишиться в запасі за тиждень. Фото: Google

Головний тренер португальської "Бенфіки" Рогер Шмідт закликав уболівальників не зневірятися після поразки від "Інтера" у першому поєдинку 1/4 Ліги чемпіонів.

"Орли" пропустили на своєму полі два голи й не забили жодного у відповідь, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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"Бенфіка" впевнено розпочала домашній поєдинок проти "нерадзуррі" і створила біля воріт суперника кілька моментів. Господарі поля так і не зуміли забити в першому таймі, а після перерви гравці італійської команди двічі "розписалися" у воротах Влаходімоса.

Барела виграє боротьбу. Фото: Google

Чому "Бенфіка" програла?

Підопічні Рогера Шмідта зазнали другої поспіль поразки за тиждень. Головний тренер португальської команди похвалив суперника, але нагадав, що протистояння складається із двох поєдинків.

"Підбивати підсумки матчу можна простою констатацією: "Інтер" виявився кращим за "Бенфіку". Вони двічі забили та перемогли, рахунок на табло. У моїх хлопців теж були моменти, але підвела реалізація. Це зумовило нашу поразку.

Такі результати є частиною футболу. Ми провели кілька матчів проти сильних суперників і маємо засвоїти цей урок. Однак не треба заздалегідь списувати нас із рахунком. Попереду поєдинок у відповідь. Нам є чим здивувати "Інтер", — пояснив Рогер Шмідт.

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