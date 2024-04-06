Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер Динамо показал новорожденного ребенка — фото младенца arrow

Тренер Динамо показал новорожденного ребенка — фото младенца

6 апреля 2024 16:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер Динамо показал новорожденного ребенка — фото младенца
Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев. Фото: instagram.com/oleg.gusiev
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев снова стал отцом. При этом у специалиста это уже третий ребенок.

Гусев уже показал младенца у себя в социальных сетях.

Читайте также:

Гусев показал своего ребенка

Помощник Александра Шовковского опубликовал фотографию жены Валерии с сыном.

"💙💙", — подписал снимок экс-футболист.

Олег Гусев
Жена и сын Олега Гусева. Фото: instagram.com/oleg.gusiev

У Гусева, у которого уже третий брак, есть сын 2005 года рождения от первой жены Олеси, уже играющий за "Динамо" Киев, и дочь 2014 года рождения от второй жены Марии.

Олег Гусев
Олег Гуев с сыном и женой. Фото: instagram.com/oleg.gusiev

Отметим, что Гусев в 2018 году завершил футбольную карьеру и стал тренером в структуре "Динамо". С 2020 года он ассистирует главным тренерам первой команды.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

Супряга рассказал, в какой клуб перейдет из "Динамо".

Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог.

Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника.

дети
футбол
Динамо
Олег Гусев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК