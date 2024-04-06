Тренер Динамо показал новорожденного ребенка — фото младенца
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев снова стал отцом. При этом у специалиста это уже третий ребенок.
Гусев уже показал младенца у себя в социальных сетях.
Гусев показал своего ребенка
Помощник Александра Шовковского опубликовал фотографию жены Валерии с сыном.
"💙💙", — подписал снимок экс-футболист.
У Гусева, у которого уже третий брак, есть сын 2005 года рождения от первой жены Олеси, уже играющий за "Динамо" Киев, и дочь 2014 года рождения от второй жены Марии.
Отметим, что Гусев в 2018 году завершил футбольную карьеру и стал тренером в структуре "Динамо". С 2020 года он ассистирует главным тренерам первой команды.
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