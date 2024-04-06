Тренер Динамо показав новонароджену дитину — фото немовляти
Ассистент головного тренера київського "Динамо" Олег Гусєв знову став батьком. При цьому у фахівця це вже третя дитина.
Гусєв вже показав немовля у себе в соціальних мережах.
Гусєв показав свою дитину
Помічник Олександра Шовковського опублікував фотографію дружини Валерії з сином.
"💙💙", — підписав знімок ексфутболіст.
У Гусєва, в якого вже третій шлюб, є син 2005 року народження від першої дружини Олесі, який вже грає за "Динамо" Київ, та донька 2014 року народження від другої дружини Марії.
Зазначимо, що Гусєв у 2018 році завершив футбольну кар’єру та став тренером в структурі "Динамо". З 2020 року він асистує головним тренерам першої команди.
Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.
Супряга розповів, у який клуб перейде з "Динамо".
Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.
Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг.
Шапаренко та інші гравці" Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.
Читайте Новини.LIVE!