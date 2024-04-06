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Тренер Динамо показав новонароджену дитину — фото немовляти

6 квітня 2024 16:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер Динамо показав новонароджену дитину — фото немовляти
Асистент головного тренера "Динамо" Олег Гусєв. Фото: instagram.com/oleg.gusiev
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ассистент головного тренера київського "Динамо" Олег Гусєв знову став батьком. При цьому у фахівця це вже третя дитина.

Гусєв вже показав немовля у себе в соціальних мережах.

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Гусєв показав свою дитину

Помічник Олександра Шовковського опублікував фотографію дружини Валерії з сином.

"💙💙", — підписав знімок ексфутболіст.

Олег Гусев
Дружина та син Олега Гусєва. Фото: instagram.com/oleg.gusiev

У Гусєва, в якого вже третій шлюб, є син 2005 року народження від першої дружини Олесі, який вже грає за "Динамо" Київ, та донька 2014 року народження від другої дружини Марії.

Олег Гусев
Олег Гуєв з сином та дружиною. Фото: instagram.com/oleg.gusiev

Зазначимо, що Гусєв у 2018 році завершив футбольну кар’єру та став тренером в структурі "Динамо". З 2020 року він асистує головним тренерам першої команди.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

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діти
футбол
Динамо
Олег Гусєв

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