Тренер донецкого Шахтера Белик ударил 70-летнего руководителя академии Динамо

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик. Фото: "Шахтер"

Матч 28-го тура юношеского чемпионата Украины U-19 между "Шахтером" и "Динамо" завершился победой киевлян (2:1). Но после матча между командами, их болельщиками и представителями возник конфликт.

Некоторые участники матча даже распустили руки, сообщил портал Dynamo.kiev.ua.

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По информации заместителя генерального директора "Динамо" Сергея Мохника, главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик ударол 70-летнего руководителя детско-юношеской академии киевлян Александра Ищенко.

"Динамо" из-за этого инцидента готовит обращение в дисциплинарный комитет УАФ и комитет по этике УАФ.

"Мы возмущены и считаем подобные действия непонятными и неприемлемыми", — сказал Мохник.

Отметим, что "Динамо" выиграло у "Шахтера", находясь в меньшинстве, и будучи под давление болельщиков "горняков". Поэтому киевляне после матча были очень рады, тогда как игроки и тренерский состав "горняков" был раздосадован поражением. При этом из-за проигранного матча донецкий клуб опустился на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед столичный клуб.

11 мая во Львове сыграют взрослые команды "Шахтера" и "Динамо", между которыми также ожидается эмоциональный матч.

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