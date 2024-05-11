Тренер донецького Шахтаря Бєлік ударив 70-річного керівника академії Динамо

Головний тренер "Шахтаря" U-19 Олексій Бєлік. Фото: "Шахтар"

Матч 28-го туру юнацького чемпіонату України U-19 між "Шахтарем" та "Динамо" завершився перемогою киян (2:1). Але після матчу між командами, їхніми вболівальниками та представниками виник конфлікт.

Деякі учасники матчу навіть розпустили руки, повідомив портал Dynamo.kiev.ua.

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За інформацією заступника генерального директора "Динамо" Сергія Мохніка, головний тренер "Шахтаря" U-19 Олексій Бєлік ударив 70-річного керівника дитячо-юнацької академії киян Олександра Іщенка.

"Динамо" через цей інцидент готує звернення до дисциплінарного комітету УАФ та комітету з етики УАФ.

"Ми обурені і вважаємо подібні дії незрозумілими та неприйнятними", — сказав Мохник.

Зазначимо, що "Динамо" виграло у "Шахтаря", перебуваючи у меншості, і під тиском уболівальників "гірників". Тому кияни після матчу були дуже раді, тоді як гравці та тренерський склад "гірників" був розчарований поразкою. При цьому через програний матч донецький клуб опустився на друге місце у турнірній таблиці, пропустивши вперед столичний клуб.

11 травня у Львові зіграють дорослі команди "Шахтаря" та "Динамо", між якими також очікується емоційний матч.

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