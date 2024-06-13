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Тренер финалиста Лиги чемпионов подал в отставку — детали

13 июня 2024 14:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Эдин Терзич подал в отставку с поста тренера Боруссии — в чем причина
Эдин Терзич после финала Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Дортмундская "Боруссия" снова завершила сезон без трофеев. Немецкая команда вышла в финал Лиги чемпионов, но проиграла титул мадридскому "Реалу"

Во время летнего межсезонья у "Боруссии" появится новый наставник, сообщает SkySportDE

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Эдин Терзич подал в отставку с поста главного тренера дортмундской "Боруссии". Контракт 41-летнего специалиста действовал еще год, однако молодой наставник решил, что команде необходимы перемены. 

Почему Терзич подал в отставку 

Тренер был близок к уходу со своего поста еще год назад, когда "Боруссия" упустила чемпионский титул в последнем туре Бундеслиги. Часть болельщиков и футболистов клуба еще тогда выступили против Терзича. Ситуация не изменилась и после выхода команды в финал Лиги чемпионов-2024. 

Эдин Терзич
Эдин Терзич руководит игрой "Боруссии". Фото: Reuters/Carl Recine

Один из ветеранов "Боруссии" Матс Хуммельс поставил руководству клуба ультиматум. Он заявил, что уйдет из команды, если ее продолжит тренировать Терзич. После беседы с руководством клуба Эдин решил освободить свой пост. 

Терзич с юности является болельщиком "Боруссии". Он работал на многих должностях в клубе из Дортмунда, начиная от скаута и заканчивая позицией главного тренера. Впервые он возглавил команду в сезоне 2020/2021 и выиграл с ней Кубок Германии. Однако руководство "Боруссии" уже договорилось с Марко Розе и не смогло оставить Эдина Терзича у руля команды. Он вернулся на этот пост летом 2022 года. 

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тренер
футбол
спорт
Боруссия Дортмунд
Эдин Терзич

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