Эдин Терзич подал в отставку с поста тренера Боруссии — в чем причина

Эдин Терзич после финала Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Дортмундская "Боруссия" снова завершила сезон без трофеев. Немецкая команда вышла в финал Лиги чемпионов, но проиграла титул мадридскому "Реалу".

Во время летнего межсезонья у "Боруссии" появится новый наставник, сообщает SkySportDE.

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Эдин Терзич подал в отставку с поста главного тренера дортмундской "Боруссии". Контракт 41-летнего специалиста действовал еще год, однако молодой наставник решил, что команде необходимы перемены.

Почему Терзич подал в отставку

Тренер был близок к уходу со своего поста еще год назад, когда "Боруссия" упустила чемпионский титул в последнем туре Бундеслиги. Часть болельщиков и футболистов клуба еще тогда выступили против Терзича. Ситуация не изменилась и после выхода команды в финал Лиги чемпионов-2024.

Эдин Терзич руководит игрой "Боруссии". Фото: Reuters/Carl Recine

Один из ветеранов "Боруссии" Матс Хуммельс поставил руководству клуба ультиматум. Он заявил, что уйдет из команды, если ее продолжит тренировать Терзич. После беседы с руководством клуба Эдин решил освободить свой пост.

Терзич с юности является болельщиком "Боруссии". Он работал на многих должностях в клубе из Дортмунда, начиная от скаута и заканчивая позицией главного тренера. Впервые он возглавил команду в сезоне 2020/2021 и выиграл с ней Кубок Германии. Однако руководство "Боруссии" уже договорилось с Марко Розе и не смогло оставить Эдина Терзича у руля команды. Он вернулся на этот пост летом 2022 года.

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