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Тренер фіналіста Ліги чемпіонів подав у відставку — деталі

13 червня 2024 14:41
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Едін Терзіч подав у відставку з посади тренера Боруссії — у чому причина
Едін Терзіч після фіналу Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дортмундська "Боруссія" знову завершила сезон без трофеїв. Німецька команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, але програла титул мадридському "Реалу".

Під час літнього міжсезоння у "Боруссії" з'явиться новий наставник, повідомляє SkySportDE.

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Едін Терзіч подав у відставку з посади головного тренера дортмундської "Боруссії". Контракт 41-річного фахівця діяв ще рік, проте молодий наставник вирішив, що команда потребує змін.

Чому Терзіч подав у відставку

Тренер був близьким до відходу зі своєї посади ще рік тому, коли "Боруссія" втратила чемпіонський титул в останньому турі Бундесліги. Частина вболівальників та футболістів клубу ще тоді виступили проти Терзіча. Ситуація не змінилася і після виходу команди до фіналу Ліги чемпіонів-2024.

Едін Терзіч
Едін Терзіч керує грою "Боруссії". Фото: Reuters/Carl Recine

Один із ветеранів "Боруссії" Матс Хуммельс поставив керівництву клубу ультиматум. Він заявив, що піде з команди, якщо її продовжить тренувати Терзіч. Після розмови з керівництвом клубу Едін вирішив звільнити свою посаду.

Терзіч з юності є вболівальником "Боруссії". Він працював на багатьох посадах у клубі з Дортмунда, починаючи від скаута та закінчуючи позицією головного тренера. Вперше він очолив команду у сезоні 2020/2021 та виграв із нею Кубок Німеччини. Проте керівництво "Боруссії" вже домовилося з Марко Розе і не змогло залишити Едіна Терзіча біля керма команди. Він повернувся на цю посаду влітку 2022 року.

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тренер
футбол
спорт
Боруссія Дортмунд
Едін Терзіч

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