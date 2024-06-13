Едін Терзіч подав у відставку з посади тренера Боруссії — у чому причина

Едін Терзіч після фіналу Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Дортмундська "Боруссія" знову завершила сезон без трофеїв. Німецька команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, але програла титул мадридському "Реалу".

Під час літнього міжсезоння у "Боруссії" з'явиться новий наставник, повідомляє SkySportDE.

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Едін Терзіч подав у відставку з посади головного тренера дортмундської "Боруссії". Контракт 41-річного фахівця діяв ще рік, проте молодий наставник вирішив, що команда потребує змін.

Чому Терзіч подав у відставку

Тренер був близьким до відходу зі своєї посади ще рік тому, коли "Боруссія" втратила чемпіонський титул в останньому турі Бундесліги. Частина вболівальників та футболістів клубу ще тоді виступили проти Терзіча. Ситуація не змінилася і після виходу команди до фіналу Ліги чемпіонів-2024.

Едін Терзіч керує грою "Боруссії". Фото: Reuters/Carl Recine

Один із ветеранів "Боруссії" Матс Хуммельс поставив керівництву клубу ультиматум. Він заявив, що піде з команди, якщо її продовжить тренувати Терзіч. Після розмови з керівництвом клубу Едін вирішив звільнити свою посаду.

Терзіч з юності є вболівальником "Боруссії". Він працював на багатьох посадах у клубі з Дортмунда, починаючи від скаута та закінчуючи позицією головного тренера. Вперше він очолив команду у сезоні 2020/2021 та виграв із нею Кубок Німеччини. Проте керівництво "Боруссії" вже домовилося з Марко Розе і не змогло залишити Едіна Терзіча біля керма команди. Він повернувся на цю посаду влітку 2022 року.

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