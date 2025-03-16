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Тренер клуба УПЛ дал второй шанс бывшему игроку Динамо

16 марта 2025 12:22
Максим Коваленко - Редактор
Тренер клуба УПЛ возвращает в игру бывшего игрока Динамо
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин. Фото: instagram.com/kofforgua
Максим Коваленко - Редактор

В клубе украинской Премьер-лиги сменился тренер. Новый наставник команды уже проводит кадровые изменения.

Новый главный тренер "Колоса" Руслан Костышин решил вернуть в первую команду опытного защитника, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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Микита Бурда
Игрок "Колоса" Никита Бурда. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka

О ком идет речь

По данным Бурбаса, в основную команду "Колоса" возвращается опытный защитник Никита Бурда.

Зимой от его услуг отказался предшественник Костышина Александр Поздеев. Сейчас же бывший игрок "Динамо", похоже, получит второй шанс в первой команде "Колоса".

В частности, как отметил Бурбас, Никита Бурда уже отправился вместе с первой командой на следующий матч, который "Колос" сыграет против ЛНЗ.

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