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Тренер клубу УПЛ дав другий шанс колишньому гравцю Динамо

16 березня 2025 12:22
Максим Коваленко - Редактор
Тренер клубу УПЛ повертає до гри колишнього гравця Динамо
Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин. Фото: instagram.com/kofforgua
Максим Коваленко - Редактор

У клубі української Прем'єр-ліги змінився тренер. Новий наставник команди вже проводить кадрові зміни.

Новий головний тренер "Колоса" Руслан Костишин вирішив повернути до першої команди досвідченого захисника, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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Микита Бурда
Гравець "Колоса" Микита Бурда. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka

Про кого йдеться 

За даними Бурбаса, до основної команди "Колоса" повертається досвідчений захисник Микита Бурда. 

Взимку від його послуг відмовився попередник Костишина Олександр Поздєєв. Зараз же колишній гравець "Динамо", схоже, отримає другий шанс у першій команді "Колоса".

Зокрема, як зазначив Бурбас, Микита Бурда вже вирушив разом із першою командою на наступний матч, який "Колос" зіграє проти ЛНЗ. 

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