Тренер клубу УПЛ повертає до гри колишнього гравця Динамо

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин. Фото: instagram.com/kofforgua

У клубі української Прем'єр-ліги змінився тренер. Новий наставник команди вже проводить кадрові зміни.

Новий головний тренер "Колоса" Руслан Костишин вирішив повернути до першої команди досвідченого захисника, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

Цей футболіст раніше грав за другу команду "Колоса". Тепер він може отримати другий шанс в УПЛ.

Гравець "Колоса" Микита Бурда. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka

Про кого йдеться

За даними Бурбаса, до основної команди "Колоса" повертається досвідчений захисник Микита Бурда.

Взимку від його послуг відмовився попередник Костишина Олександр Поздєєв. Зараз же колишній гравець "Динамо", схоже, отримає другий шанс у першій команді "Колоса".

Зокрема, як зазначив Бурбас, Микита Бурда вже вирушив разом із першою командою на наступний матч, який "Колос" зіграє проти ЛНЗ.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Бельгії за право виходу до елітного дивізіону Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію першого поєдинку.

Ми розібрались, яким може бути оптимальний склад збірної України на матчі з Бельгією.

Росіянка прокоментувала перемогу над українкою Еліною Світоліною на престижному турнірі в США.

Олександр Караваєв розповів, чи залишить київське "Динамо", і чи є в нього варіанти продовження кар'єри.

Перспективний футболіст збірної України відмовився від переходу до донецького "Шахтаря".