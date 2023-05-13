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Тренер "Марселя" оценил перспективы Малиновского в команде

13 мая 2023 13:01
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Тренер "Марселя" оценил перспективы Малиновского в команде
Полузащитник марсельского "Олимпика" Руслан Малиновский. Фото: Instagram/malinovskyi_18
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор рассказал об адаптации в команде украинского полузащитника Руслана Малиновского. Наставник "фокейцев" считает, что футболист еще покажет свои лучшие качества.

Об этом он заявил в интервью RMC Sport.

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Малиновскому нужно время

Наставник "Марселя" Игор Тудор оценил выступления Руслана Малиновского в его команде. Тренер признался, что "олимпийцы" давно хотели пригласить украинца на "Велодром".

Малиновский
Хавбек "Марселя" Руслан Малиновский. Фото: Instagram/malinovskyi_18

"Малиновский действительно много терял мяч во втором тайме матча против "Ланса". Однако в игре с "Лионом" Руслан показал себя хорошо. Малиновский является тем футболистом, которого мы достаточно долго хотели приобрести. Он техничный, имеет фантастический настрой и он понимает футбол", — заявил Тудор.

В то же время хорватский специалист отметил, что Малиновскому нужно больше времени, чтобы полностью адаптироваться к стилю игры "Марселя".

"Но каждому игроку нужно время, ведь он переехал из Италии в новый чемпионат. Так или иначе, я верю в Руслана", — сказал тренер.

Руслан Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" зимой этого года. Полузащитник успел сыграть за "фокейцев" 19 поединков и забить два гола.

Напомним, защитник Александр Зинченко может не сыграть больше ни одного матча за лондонский "Арсенал".

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