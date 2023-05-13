Тренер "Марселя" оцінив перспективи Маліновського в команді
Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор розповів про адаптацію в команді українського півзахисника Руслана Маліновського. Наставник "фокейців" вважає, що футболіст ще проявить свої найкращі якості.
Про це він заявив в інтерв'ю RMC Sport.
Маліновському потрібен час
Керманич "Марселя" Ігор Тудор оцінив виступи Руслана Маліновського у його команді. Тренер зізнався, що "олімпійці" давно хотіли запросити українця на "Велодром".
"Маліновський справді багато втрачав м'яч у другому таймі матчу проти "Ланса". Проте у грі з "Ліоном" Руслан показав себе добре. Маліновський є тим футболістом, якого ми досить довго хотіли придбати. Він технічний, має фантастичний настрій і він розуміє футбол", — заявив Тудор.
Водночас хорватський спеціаліст зазначив, що Маліновському потрібно більше часу, аби повністю адаптуватися до стилю гри "Марселя".
"Але кожному гравцеві потрібен час, адже він переїхав з Італії до нового чемпіонату. Так чи інакше, я вірю у Руслана", — сказав тренер.
Руслан Маліновський перейшов у "Марсель" з "Аталанти" взимку цього року. Наразі півзахисник встиг зіграти за "фокейців" 19 поєдинків і забити два голи.
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