Тренер "Марселя" оцінив перспективи Маліновського в команді

Півзахисник марсельського "Олімпіка" Руслан Маліновський. Фото: Instagram/malinovskyi_18

Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор розповів про адаптацію в команді українського півзахисника Руслана Маліновського. Наставник "фокейців" вважає, що футболіст ще проявить свої найкращі якості.

Про це він заявив в інтерв'ю RMC Sport.

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Маліновському потрібен час

Керманич "Марселя" Ігор Тудор оцінив виступи Руслана Маліновського у його команді. Тренер зізнався, що "олімпійці" давно хотіли запросити українця на "Велодром".

Хавбек "Марселя" Руслан Маліновський. Фото: Instagram/malinovskyi_18

"Маліновський справді багато втрачав м'яч у другому таймі матчу проти "Ланса". Проте у грі з "Ліоном" Руслан показав себе добре. Маліновський є тим футболістом, якого ми досить довго хотіли придбати. Він технічний, має фантастичний настрій і він розуміє футбол", — заявив Тудор.

Водночас хорватський спеціаліст зазначив, що Маліновському потрібно більше часу, аби повністю адаптуватися до стилю гри "Марселя".

"Але кожному гравцеві потрібен час, адже він переїхав з Італії до нового чемпіонату. Так чи інакше, я вірю у Руслана", — сказав тренер.

Руслан Маліновський перейшов у "Марсель" з "Аталанти" взимку цього року. Наразі півзахисник встиг зіграти за "фокейців" 19 поєдинків і забити два голи.

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