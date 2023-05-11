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Тренер "Милана" Пиоли считает, что у арбитра были двойные стандарты

11 мая 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тренер "Милана" Пиоли считает, что у арбитра были двойные стандарты
Пиоли спорит с рефери. Фото: Twitter/Goal.com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча с "Интером" (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов. Специалист настаивает, что команда неплохо провела второй тайм.

Наставник намекает, что игра была ровной, передают Новини.LIVE.

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"В первом тайме "Интер" был более качественным, мы пропустили очень много голов как для равной игры. На 7-й минуте "Интер" ни разу не зашел в нашу штрафную, а затем забил 2 гола. Постараемся лучше действовать во втором матче. Эта игра была плохой с тактической и ментальной точки зрения", — считает тренер.

Пиоли злой на рефери

Но Стефано сказал, что у его подопечных были шансы спасти неудачную игру.

"Во втором тайме мы имели шансы вернуть игру в нужное русло. Мы ошиблись, придется ли ставить другую игру, чем сегодня. Ребята разочарованы, но также осознают, что могут вернуться в борьбу в ответном матче", — говорит коуч.

Также наставник остался недоволен судейством.

"Я злой на арбитра, у него часто были двойные стандарты", — добавил Пиоли.

Это четвертая победа "Интера" над "Миланом" в последних 5 матчах, разница забитых голов в этих выигрышных встречах — 9:0. "Россонери" одолели соперника лишь раз — в октябре прошлого года со счетом 3:2.

Ответный матч состоится на следующей неделе, 16 мая.

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