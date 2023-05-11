Тренер "Милана" Пиоли считает, что у арбитра были двойные стандарты
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча с "Интером" (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов. Специалист настаивает, что команда неплохо провела второй тайм.
Наставник намекает, что игра была ровной, передают Новини.LIVE.
"В первом тайме "Интер" был более качественным, мы пропустили очень много голов как для равной игры. На 7-й минуте "Интер" ни разу не зашел в нашу штрафную, а затем забил 2 гола. Постараемся лучше действовать во втором матче. Эта игра была плохой с тактической и ментальной точки зрения", — считает тренер.
Пиоли злой на рефери
Но Стефано сказал, что у его подопечных были шансы спасти неудачную игру.
"Во втором тайме мы имели шансы вернуть игру в нужное русло. Мы ошиблись, придется ли ставить другую игру, чем сегодня. Ребята разочарованы, но также осознают, что могут вернуться в борьбу в ответном матче", — говорит коуч.
"Fino al settimo minuto l' #Inter no era nunca entrata nella nuestra area. L'arbitro? Ho visto due pesi e due misure"— GOAL Italia (@GoalItalia) May 10, 2023
✍️ Stefano #Pioli #MilanInter #ChampionsLeague pic.twitter.com/NiunBD8K9G
Также наставник остался недоволен судейством.
"Я злой на арбитра, у него часто были двойные стандарты", — добавил Пиоли.
Это четвертая победа "Интера" над "Миланом" в последних 5 матчах, разница забитых голов в этих выигрышных встречах — 9:0. "Россонери" одолели соперника лишь раз — в октябре прошлого года со счетом 3:2.
Ответный матч состоится на следующей неделе, 16 мая.
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