Тренер "Милана" Пиоли считает, что у арбитра были двойные стандарты

Пиоли спорит с рефери. Фото: Twitter/Goal.com

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча с "Интером" (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов. Специалист настаивает, что команда неплохо провела второй тайм.

Наставник намекает, что игра была ровной, передают Новини.LIVE.

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"В первом тайме "Интер" был более качественным, мы пропустили очень много голов как для равной игры. На 7-й минуте "Интер" ни разу не зашел в нашу штрафную, а затем забил 2 гола. Постараемся лучше действовать во втором матче. Эта игра была плохой с тактической и ментальной точки зрения", — считает тренер.

Пиоли злой на рефери

Но Стефано сказал, что у его подопечных были шансы спасти неудачную игру.

"Во втором тайме мы имели шансы вернуть игру в нужное русло. Мы ошиблись, придется ли ставить другую игру, чем сегодня. Ребята разочарованы, но также осознают, что могут вернуться в борьбу в ответном матче", — говорит коуч.

"Fino al settimo minuto l' #Inter no era nunca entrata nella nuestra area. L'arbitro? Ho visto due pesi e due misure"



✍️ Stefano #Pioli #MilanInter #ChampionsLeague pic.twitter.com/NiunBD8K9G — GOAL Italia (@GoalItalia) May 10, 2023

Также наставник остался недоволен судейством.

"Я злой на арбитра, у него часто были двойные стандарты", — добавил Пиоли.

Это четвертая победа "Интера" над "Миланом" в последних 5 матчах, разница забитых голов в этих выигрышных встречах — 9:0. "Россонери" одолели соперника лишь раз — в октябре прошлого года со счетом 3:2.

Ответный матч состоится на следующей неделе, 16 мая.

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