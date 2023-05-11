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Тренер "Мілана" Піолі вважає, що в арбітра були подвійні стандарти

11 травня 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Тренер "Мілана" Піолі вважає, що в арбітра були подвійні стандарти
Піолі сперечається з рефері. Фото: Twitter/Goal.com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі підбив підсумки матчу з "Інтером" (0:2) у півфіналі Ліги чемпіонів. Фахівець наполягає, що команда непогано провела другий тайм.

Наставник натякає, що гра була рівною, передають Новини.LIVE.

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"У першому таймі "Інтер" був якіснішим, ми пропустили дуже багато голів як для рівної гри. На 7-й хвилині "Інтер" жодного разу не зайшов до нашої штрафної, а потім забив 2 голи. Постараємось краще діяти у другому матчі. Ця гра була поганою з тактичної та ментальної точки зору", — вважає тренер.

Піолі злий на рефері

Але Піолі сказав, що у його підопічних були шанси врятувати невдалу гру.

"У другому таймі ми мали шанси повернути гру в потрібне русло. Ми помилилися, чи доведеться ставити іншу гру, ніж сьогодні. Хлопці розчаровані, але також усвідомлюють, що можуть повернутися у боротьбу у матчі-відповіді", — каже коуч.

Також наставник залишився незадоволений суддівством.

"Я злий на арбітра, у нього часто були подвійні стандарти", — додав Піолі.

Це четверта перемога "Інтера" над "Міланом" в останніх 5 матчах, різниця забитих голів у цих виграшних зустрічах — 9:0. "Россонері" здолали суперника лише раз — у жовтні минулого року з рахунком 3:2.

Матч-відповідь відбудеться наступного тижня, 16 травня.

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