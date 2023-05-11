Тренер "Мілана" Піолі вважає, що в арбітра були подвійні стандарти
Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі підбив підсумки матчу з "Інтером" (0:2) у півфіналі Ліги чемпіонів. Фахівець наполягає, що команда непогано провела другий тайм.
Наставник натякає, що гра була рівною, передають Новини.LIVE.
"У першому таймі "Інтер" був якіснішим, ми пропустили дуже багато голів як для рівної гри. На 7-й хвилині "Інтер" жодного разу не зайшов до нашої штрафної, а потім забив 2 голи. Постараємось краще діяти у другому матчі. Ця гра була поганою з тактичної та ментальної точки зору", — вважає тренер.
Піолі злий на рефері
Але Піолі сказав, що у його підопічних були шанси врятувати невдалу гру.
"У другому таймі ми мали шанси повернути гру в потрібне русло. Ми помилилися, чи доведеться ставити іншу гру, ніж сьогодні. Хлопці розчаровані, але також усвідомлюють, що можуть повернутися у боротьбу у матчі-відповіді", — каже коуч.
"Fino al settimo minuto l'#Inter non era mai entrata nella nostra area. L'arbitro? Ho visto due pesi e due misure"— GOAL Italia (@GoalItalia) May 10, 2023
✍️ Stefano #Pioli#MilanInter #ChampionsLeague pic.twitter.com/NiunBD8K9G
Також наставник залишився незадоволений суддівством.
"Я злий на арбітра, у нього часто були подвійні стандарти", — додав Піолі.
Це четверта перемога "Інтера" над "Міланом" в останніх 5 матчах, різниця забитих голів у цих виграшних зустрічах — 9:0. "Россонері" здолали суперника лише раз — у жовтні минулого року з рахунком 3:2.
Матч-відповідь відбудеться наступного тижня, 16 травня.
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