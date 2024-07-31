Тренер Партизана рассказал, почему его команда уехала в турне по России

Главный тренер "Партизана" Александр Станоевич. Фото: instagram.com/partizanbelgrade/

Сербский "Партизан" настраивается на сложную задачу перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команде Александра Станоевича необходимо отыграть четыре гола у киевского "Динамо".

Наставник "Партизана" считает, что его команда может пройти соперника из Украины, сообщает официальный сайт клуба.

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"Партизан" проиграл в первом выездной поединке с "Динамо" со счетом 2:6. Этот результат оставляет сербам призрачные шансы на проход в следующую стадию турнира. Но главный тренер команды не сомневается, что родные трибуны помогут его "Партизану" победить.

Тренировка игроков "Партизана". Фото: instagram.com/partizanbelgrade/

Шансы обыграть "Динамо" и дружба с россиянами

Александр Станоевич напомнил о том, что для сербского футбола важен каждый матч в еврокубках, поскольку победа может принести стране дополнительные баллы в таблице коэффициентов УЕФА. Тренер верит в то, что его команда еще может побороться за выход в следующий этап Лиги чемпионов.

"В футболе может случиться все что угодно. Надо просто минимизировать количество ошибок, сыграть в свой футбол и забить как можно больше голов. Нам противостоит очень хороший соперник, но моя команда не хуже. Мы дадим бой "Динамо", — пообещал Станоевич.

Также тренер прокомментировал скандал, который разразился перед первым матчем с "Динамо". Футболисты "Партизана" отправились в турне по России, где сыграли товарищеские матчи.

Станоевич заявил, что у "Партизана" давняя история дружбы и сотрудничества с московским ЦСКА. Сербский клуб не собирается отказываться от "братских отношений" с российской командой и ее болельщиками.

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