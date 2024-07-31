Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер Партизана зробив різку заяву про Динамо перед матчем із киянами arrow

Тренер Партизана зробив різку заяву про Динамо перед матчем із киянами

31 липня 2024 13:34
Валерій Ковалевич - Редактор
Тренер Партизана розповів, чому його команда поїхала в турне Росією
Головний тренер "Партизана" Олександр Станоєвич. Фото: instagram.com/partizanbelgrade/
Валерій Ковалевич - Редактор

Сербський "Партизан" налаштовується на складне завдання перед матчем у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команді Олександра Станоєвича необхідно відіграти чотири голи у київського "Динамо".

Наставник "Партизана" вважає, що його команда може пройти суперника з України, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

"Партизан" програв у першому виїзному поєдинку з "Динамо" з рахунком 2:6. Цей результат залишає сербам примарні шанси на прохід до наступної стадії турніру. Але головний тренер команди не має сумнівів, що рідні трибуни допоможуть його "Партизану" перемогти.

Партизан
Тренування гравців "Партизана". Фото: instagram.com/partizanbelgrade/

Шанси обіграти "Динамо" та дружба з росіянами

Олександр Станоєвич нагадав про те, що для сербського футболу важливим є кожен матч у єврокубках, оскільки перемога може принести країні додаткові бали в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тренер вірить у те, що його команда ще може поборотися за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів.

"У футболі може статися все, що завгодно. Треба просто мінімізувати кількість помилок, зіграти у свій футбол і забити якомога більше голів. Нам протистоїть дуже хороший суперник, але моя команда не гірша. Ми дамо бій "Динамо", — пообіцяв Станоєвич.

Також тренер прокоментував скандал, який вибухнув перед першим матчем із "Динамо". Футболісти "Партизана" вирушили у турне Росією, де зіграли товариські матчі.

Станоєвич заявив, що "Партизан" має давню історію дружби та співпраці з московським ЦСКА. Сербський клуб не збирається відмовлятися від "братських відносин" із російською командою та її вболівальниками.

Нагадаємо, Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі. 

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця.

Розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

"Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

скандал спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом