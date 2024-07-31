Тренер Партизана розповів, чому його команда поїхала в турне Росією

Головний тренер "Партизана" Олександр Станоєвич. Фото: instagram.com/partizanbelgrade/

Сербський "Партизан" налаштовується на складне завдання перед матчем у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команді Олександра Станоєвича необхідно відіграти чотири голи у київського "Динамо".

Наставник "Партизана" вважає, що його команда може пройти суперника з України, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Партизан" програв у першому виїзному поєдинку з "Динамо" з рахунком 2:6. Цей результат залишає сербам примарні шанси на прохід до наступної стадії турніру. Але головний тренер команди не має сумнівів, що рідні трибуни допоможуть його "Партизану" перемогти.

Тренування гравців "Партизана". Фото: instagram.com/partizanbelgrade/

Шанси обіграти "Динамо" та дружба з росіянами

Олександр Станоєвич нагадав про те, що для сербського футболу важливим є кожен матч у єврокубках, оскільки перемога може принести країні додаткові бали в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тренер вірить у те, що його команда ще може поборотися за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів.

"У футболі може статися все, що завгодно. Треба просто мінімізувати кількість помилок, зіграти у свій футбол і забити якомога більше голів. Нам протистоїть дуже хороший суперник, але моя команда не гірша. Ми дамо бій "Динамо", — пообіцяв Станоєвич.

Також тренер прокоментував скандал, який вибухнув перед першим матчем із "Динамо". Футболісти "Партизана" вирушили у турне Росією, де зіграли товариські матчі.

Станоєвич заявив, що "Партизан" має давню історію дружби та співпраці з московським ЦСКА. Сербський клуб не збирається відмовлятися від "братських відносин" із російською командою та її вболівальниками.

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