Тренер Партизана розповів, чому його команда поїхала в турне Росією

Тренер Партизана зробив різку заяву про Динамо перед матчем із киянами
Сербський "Партизан" налаштовується на складне завдання перед матчем у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команді Олександра Станоєвича необхідно відіграти чотири голи у київського "Динамо".
Наставник "Партизана" вважає, що його команда може пройти суперника з України, повідомляє офіційний сайт клубу.
"Партизан" програв у першому виїзному поєдинку з "Динамо" з рахунком 2:6. Цей результат залишає сербам примарні шанси на прохід до наступної стадії турніру. Але головний тренер команди не має сумнівів, що рідні трибуни допоможуть його "Партизану" перемогти.
Шанси обіграти "Динамо" та дружба з росіянами
Олександр Станоєвич нагадав про те, що для сербського футболу важливим є кожен матч у єврокубках, оскільки перемога може принести країні додаткові бали в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тренер вірить у те, що його команда ще може поборотися за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів.
"У футболі може статися все, що завгодно. Треба просто мінімізувати кількість помилок, зіграти у свій футбол і забити якомога більше голів. Нам протистоїть дуже хороший суперник, але моя команда не гірша. Ми дамо бій "Динамо", — пообіцяв Станоєвич.
Також тренер прокоментував скандал, який вибухнув перед першим матчем із "Динамо". Футболісти "Партизана" вирушили у турне Росією, де зіграли товариські матчі.
Станоєвич заявив, що "Партизан" має давню історію дружби та співпраці з московським ЦСКА. Сербський клуб не збирається відмовлятися від "братських відносин" із російською командою та її вболівальниками.
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