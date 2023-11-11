Тренер Порту назвал Шахтер клубом из чемпионата района

Сержио Консейсау. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Главный тренер португальского "Порту" Сержиу Консейсау в одном из интервью высказался о донецком "Шахтере". Ранее португальцы победили "горняков" в Лиге чемпионов со счетом 3:1.

По словам Консейсау, в их матче "Шахтер" выглядел как команда районного уровня. Слова специалиста приводит портал O Jogo.

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Отметим, что на групповом этапе ЛЧ "Шахтер" занимает третье место в квартете, имея 6 очков. У "Порту" 9 баллов и вторая позиция.

Консейсау похвалил "Шахтер"

Главный тренер "Порту" отметил прогресс от комангды "из низших лиг" до обыгравшей "Барселону".

"Вспомним о "Шахтере" в Лиге чемпионов, который недавно выиграл у "Барселоны".

Когда мы обыграли их со счетом 3:1 в первом туре, нам показалось, что это команда из первенства района, которая была крайне слабой. Теперь на них смотрят совсем по-другому", — сказал Консейсау.

Отметим, что в матче с "Порту" дончане играли под руководством Патрика Ван Деувена, а "Барселону" обыграли с Марино Пушичем.

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