Тренер Порту назвал Шахтер клубом из чемпионата района
Главный тренер португальского "Порту" Сержиу Консейсау в одном из интервью высказался о донецком "Шахтере". Ранее португальцы победили "горняков" в Лиге чемпионов со счетом 3:1.
По словам Консейсау, в их матче "Шахтер" выглядел как команда районного уровня. Слова специалиста приводит портал O Jogo.
Отметим, что на групповом этапе ЛЧ "Шахтер" занимает третье место в квартете, имея 6 очков. У "Порту" 9 баллов и вторая позиция.
Консейсау похвалил "Шахтер"
Главный тренер "Порту" отметил прогресс от комангды "из низших лиг" до обыгравшей "Барселону".
"Вспомним о "Шахтере" в Лиге чемпионов, который недавно выиграл у "Барселоны".
Когда мы обыграли их со счетом 3:1 в первом туре, нам показалось, что это команда из первенства района, которая была крайне слабой. Теперь на них смотрят совсем по-другому", — сказал Консейсау.
Отметим, что в матче с "Порту" дончане играли под руководством Патрика Ван Деувена, а "Барселону" обыграли с Марино Пушичем.
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