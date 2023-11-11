Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер Порту назвав Шахтар клубом із чемпіонату району arrow

Тренер Порту назвав Шахтар клубом із чемпіонату району

11 листопада 2023 14:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер Порту назвав Шахтар клубом із чемпіонату району
Сержіу Консейсау. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер португальського "Порту" Сержіу Консейсау в одному із інтерв’ю висловився про донецький "Шахтар". Раніше португальці перемогли "гірників" в Лізі чемпіонів з рахунком 3:1.

За словами Консейсау, в їх матчі "Шахтар" виглядав як команда районного рівня. Слова фахівця наводить портал O Jogo.

Читайте також:

Зазначимо, що на груповому етапі ЛЧ "Шахтар" посідає третє місце у квартеті, маючи 6 очок. У "Порту" 9 балів та друга позиція.

Консейсау похвалив "Шахтар"

Головний тренер "Порту" відзначив прогрес від комангди "з нижчих ліг" до тієї, яка обіграла "Барселону".

"Згадаймо про "Шахтар" у Лізі чемпіонів, який нещодавно виграв у "Барселони".

Коли ми обіграли їх з рахунком 3:1 у першому турі, то нам здалося, що це команда з першості району, яка була вкрай слабкою. Тепер на них дивляться зовсім інакше", — сказав Консейсау.

Зазначимо, що в матчі з "Порту" донеччани грали під керівництвом Патріка Ван Деувена, а "Барселону" обіграли з Маріно Пушичем.

Нагадаємо, Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів.

"Жирона" продасть Циганкова та поверне Ромеу.

Колишня подруга Неймара померла після косметичної операції.

Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року.

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

12:27 Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Актуальне по темі