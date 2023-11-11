Тренер Порту назвав Шахтар клубом із чемпіонату району

Сержіу Консейсау. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Головний тренер португальського "Порту" Сержіу Консейсау в одному із інтерв’ю висловився про донецький "Шахтар". Раніше португальці перемогли "гірників" в Лізі чемпіонів з рахунком 3:1.

За словами Консейсау, в їх матчі "Шахтар" виглядав як команда районного рівня. Слова фахівця наводить портал O Jogo.

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Зазначимо, що на груповому етапі ЛЧ "Шахтар" посідає третє місце у квартеті, маючи 6 очок. У "Порту" 9 балів та друга позиція.

Консейсау похвалив "Шахтар"

Головний тренер "Порту" відзначив прогрес від комангди "з нижчих ліг" до тієї, яка обіграла "Барселону".

"Згадаймо про "Шахтар" у Лізі чемпіонів, який нещодавно виграв у "Барселони".

Коли ми обіграли їх з рахунком 3:1 у першому турі, то нам здалося, що це команда з першості району, яка була вкрай слабкою. Тепер на них дивляться зовсім інакше", — сказав Консейсау.

Зазначимо, що в матчі з "Порту" донеччани грали під керівництвом Патріка Ван Деувена, а "Барселону" обіграли з Маріно Пушичем.

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