Тренер рассказал детали травмы Миколенко
Украинский левый защитник "Эвертона" получил травму и пропустил последний матч АПЛ. В нем "ириски" одолели "Бернли" со счетом 2:0.
После матча главный тренер клуба Шон Дайч рассказал о деталях повреждения. Слова специалиста приводит Bein Sports.
Какое повреждение у Миколенко
По словам Дайча, его удовлетворила победа над "Бернли", поскольку из-за травм и дисквалификации стартовый состав собрали только за день до матча.
По поводу Миколенко Дайч отметил, что у украинца растяжение паха.
"Мы потеряли Мико с растяжением паха. Именно из-за травм и дисквалификации мы не могли рисковать игроками. Чтобы решить все вопросы, нам пришлось изменить тактику", — заявил Дайч.
Отметим, что до матча травму Миколенко называли не тяжелой. Даже отмечалось, что он может сыграть против Бернли.
У "Эвертона" в последнем матче из-за травм отсутствовали три фланговых защитника.
В этом сезоне Миколенко сыграл в 15 матчах и забил два гола.
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