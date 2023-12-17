Тренер рассказал детали травмы Миколенко

Виталий Миколенко. Фото: Reuters/John Sibley

Украинский левый защитник "Эвертона" получил травму и пропустил последний матч АПЛ. В нем "ириски" одолели "Бернли" со счетом 2:0.

После матча главный тренер клуба Шон Дайч рассказал о деталях повреждения. Слова специалиста приводит Bein Sports.

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Шон Дайч. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Какое повреждение у Миколенко

По словам Дайча, его удовлетворила победа над "Бернли", поскольку из-за травм и дисквалификации стартовый состав собрали только за день до матча.

По поводу Миколенко Дайч отметил, что у украинца растяжение паха.

"Мы потеряли Мико с растяжением паха. Именно из-за травм и дисквалификации мы не могли рисковать игроками. Чтобы решить все вопросы, нам пришлось изменить тактику", — заявил Дайч.

Отметим, что до матча травму Миколенко называли не тяжелой. Даже отмечалось, что он может сыграть против Бернли.

У "Эвертона" в последнем матче из-за травм отсутствовали три фланговых защитника.

В этом сезоне Миколенко сыграл в 15 матчах и забил два гола.

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