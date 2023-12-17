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Тренер розповів деталі травми Миколенка

17 грудня 2023 07:59
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Агабекян Карен
редактор
Тренер розповів деталі травми Миколенка
Віталій Миколенко. Фото: Reuters/John Sibley
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Агабекян Карен
редактор

Український лівий захисник "Евертона" отримав травму й пропустив останній матч АПЛ. В ньому "іриски" здолали "Бернлі" з рахунком 2:0.

Після Матчу головний тренер клубу Шон Дайч розповів про деталі пошкодження. Слова спеціаліста наводить Bein Sports.

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Шон Дайч. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Яке пошкодження у Миколенка

За словами Дайча, його задовольнила перемога над "Бернлі", оскільки через травми та дискваліфікації стартовий склад зібрали лише за день до матчу.

Стосовно Миколенка Дайч зазначив, що в українця розтягнення паху.

"Ми втратили Міко з розтягненням паху. Саме через травми та дискваліфікації ми не могли ризикувати гравцями. Щоб розв'язати всі питання нам довелося змінити тактику", — заявив Дайч.

Зазначимо, що до матчу травма Миколенка називалась не важкою. Навіть зазначалося, що він може зіграти проти "Бернлі".

У "Евертона" в останньому матчі через травми були відсутні три флангові захисники.

В цьому сезоні Миколенко зіграв у 15 матчах та забив два голи.

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