Эдвард Йорданеску рассказал о составе на матч против Украины на Евро-2024

Эдвард Иорданеску. Фото: Футбол24

Вчера состоялся товарищеский матч между сборными Румынии и Болгарии, закончившийся с ничейным счетом. Тренер хозяев Эдвард Иорданеску заявил, что этот матч был очень полезен для его сборной.

Об этом пишет Digi24.ro.

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Эдвард Йорданеску заявил, что вчерашний матч помог сборной Румынии лучше понять свои силы.

"Мы знали, что они могут подвергать соперников опасности, пытаясь контролировать игру. Мы знали, что это ожесточенная команда. Хотелось бы другого темпа, другой интенсивности. У нас было три момента и нереализованный пенальти. На Евро так не будет. На Евро мы должны быть эффективными. Это испытание, и мы должны относиться к нему как к такому", — говорит тренер.

Кроме этого, он сказал, что еще окончательно не определился с тем, кто выйдет на поле с первых минут против сборной Украины на Евро.

"Взаимодействие игроков будет становиться лучше и я уверен, что это проявится в первой игре против Украины. Мы в основном знаем, что нам нужно делать. Пока рано говорить, каким будет стартовый состав нашей сборной против Украины, нам еще нужно проанализировать, у нас также есть медицинские проблемы. Не будем забывать, что мы едем на Евро после долгого перерыва", — сказал он.

Матч на чемпионате Евро-2024 между сборной Украины и Румынии состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.

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