Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер румынской сборной рассказал о составе на матч против Украины на Евро-2024 arrow

Тренер румынской сборной рассказал о составе на матч против Украины на Евро-2024

5 июня 2024 10:39
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Эдвард Йорданеску рассказал о составе на матч против Украины на Евро-2024
Эдвард Иорданеску. Фото: Футбол24
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Вчера состоялся товарищеский матч между сборными Румынии и Болгарии, закончившийся с ничейным счетом. Тренер хозяев Эдвард Иорданеску заявил, что этот матч был очень полезен для его сборной.

Об этом пишет Digi24.ro.

Читайте также:

Состав Румынии на Евро-2024

Эдвард Йорданеску заявил, что вчерашний матч помог сборной Румынии лучше понять свои силы.

"Мы знали, что они могут подвергать соперников опасности, пытаясь контролировать игру. Мы знали, что это ожесточенная команда. Хотелось бы другого темпа, другой интенсивности. У нас было три момента и нереализованный пенальти. На Евро так не будет. На Евро мы должны быть эффективными. Это испытание, и мы должны относиться к нему как к такому", — говорит тренер.

Кроме этого, он сказал, что еще окончательно не определился с тем, кто выйдет на поле с первых минут против сборной Украины на Евро.

"Взаимодействие игроков будет становиться лучше и я уверен, что это проявится в первой игре против Украины. Мы в основном знаем, что нам нужно делать. Пока рано говорить, каким будет стартовый состав нашей сборной против Украины, нам еще нужно проанализировать, у нас также есть медицинские проблемы. Не будем забывать, что мы едем на Евро после долгого перерыва", — сказал он. 

Матч на чемпионате Евро-2024 между сборной Украины и Румынии состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб.

Флик попросил "Барселону" приобрести две мировые звезды  которые вернут клубу чемпионство.

Мбаппе получит от Реала 150 млн евро и заберет номер Модрича.

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина.

Нагельсман рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.

Украина
Румыния
Евро-2024
Сборная Украины по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня