Едвард Йорданеску розповів про склад на матч проти України на Євро-2024

Едвард Йорданеску. Фото: Футбол24

Вчора відбувся товариський матч між збірними Румунії та Болгарії, який закінчився з нічийним рахунком. Тренер господарів Едвард Йорданеску заявив, що цей матч був дуже корисним для його збірної.

Про це пише Digi24.ro.

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Едвард Йорданеску заявив, що вчорашній матч допоміг збірній Румунії краще зрозуміти свої сили.

"Ми знали, що вони можуть наражати суперників на небезпеку, намагаючись контролювати гру. Ми знали, що це запекла команда. Хотілося б іншого темпу, іншої інтенсивності. У нас було три моменти та нереалізований пенальті. На Євро так не буде. На Євро ми повинні бути ефективними. Це випробування, і ми повинні ставитися до нього як до такого", — каже тренер.

Крім цього він пояснив, що ще остаточно не визначився з тим, хто вийде на поле з перших хвилин проти збірної України на Євро.

"Взаємодія гравців буде ставати кращою і я впевнений, що це проявиться у першій грі проти України. Ми в основному знаємо, що нам потрібно робити. Поки що рано говорити яким буде стартовий склад нашої збірної проти України, нам ще треба проаналізувати, у нас також є медичні проблеми. Не забуваймо, що ми їдемо на Євро після довгої перерви. Я прошу вболівальників мати впевненість, але також і терпіння", — заявив Едвард Йорданеску.

Матч на чемпіонаті Євро-2024 між збірною України та Румунії відбудеться 17 червня о 16:00 за київським часом.

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