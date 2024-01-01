Тренер Сандерленда высказался о дебютном голе Русина

Назария Русина поздравляют с забитым голом. Фото: скриншот

В матче 26-тура Чемпионшипа "Сандерленд" обыграл "Престон". В этом же матче свой дебютный гол за английский клуб забил украинец Назарий Русин.

После матча главный тренер "Сандерленда" Майкл Бил в комментарии Sunderland Echo прокомментировал дебютный гол украинского форварда.

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Get in Rusyn!!!!! pic.twitter.com/vOFLgqjaox — Richard Keith Purdom (@Rich_Purdom) January 1, 2024

Слова тренера о Русине

По словам Била, Русин своей работой заслужил на забитый мяч. Это еще более ценно на фоне ситуации в которую попал украинец.

"Назарий забил отличный мяч, на который он . Назарий заслужил этого. Я думаю, люди не понимают, насколько тяжело приехать без семьи из Украины, где идут боевые действия.

Он работает на максимум. Джек (Кларк) совершил классный проход, а Назарий фантастически открылся. Мне очень нравится работа Назария. Даже без голов он очень помогает команде", — сказал Бил.

Отметим, что в текущем сезоне Русин в 10 матчах за "Сандерленд" забил один гол и еще в одном сделал асист.

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