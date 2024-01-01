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Тренер Сандерленда висловився про дебютний гол Русина

1 січня 2024 21:51
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Агабекян Карен
редактор
Тренер Сандерленда висловився про дебютний гол Русина
Назарія Русина вітають із забитим голом. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 26-го туру Чемпіоншипу "Сандерленд" обіграв "Престон". У цьому ж матчі свій дебютний гол за англійський клуб забив українець Назарій Русин.

Після матчу головний тренер "Сандерленду" Майкл Біл у коментарі Sunderland Echo прокоментував дебютний гол українського форварда.

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Слова тренера про Русина

За словами Біла, Русин своєю роботою заслужив на забитий м'яч. Це ще цінніше на тлі ситуації, в яку потрапив українець.

"Назарій забив чудовий м'яч, на який він. Назарій заслужив на це. Я думаю, люди не розуміють, наскільки важко приїхати без сім'ї з України, де йдуть бойові дії.

Він працює на максимум. Джек (Кларк) зробив класний прохід, а Назарій фантастично відкрився. Мені дуже подобається робота Назарія. Навіть без голів він дуже допомагає команді", — сказав Біл.

Зазначимо, що цього сезону Русин у десяти матчах за "Сандерленд" забив один гол і ще в одному зробив асист.

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