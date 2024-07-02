Матьяж Кек прокомментировал поражение в серии пенальти матча своей сборной против Португалии

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек. Фото: УЕФА

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался после проигранного матча сборной против Португалии. Словения проиграла в серии после матчевых пенальти и выбыла из Евро-2024.

Об этом пишет Sport.ua.

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Матьяж Кек дал комментарий журналистам после проигранного матча против сборной Португалии. Словения уступила португальцам в серии пенальти со счетом 0:3.

"Проиграв, не празднуют. Чувствуем горечь, но, с другой стороны, подслащенную. Надеюсь, что этот турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола", — поделился он.

Также он поздравил португальцев с выходом в четвертьфинал и заявил, что ему досадно за болельщиков, веривших в победу.

"Хочу поздравить Португалию, которая знает, как побеждать по пенальти. Что касается нас самих, мне грустно, что приходится возвращаться, — я хотел бы остаться на этом турнире. Соперник держал нити игры в своих руках, но мы во время встречи играли все лучше. Обидно за болельщиков, которые вложили столько сил.

К сожалению, нам не удалось одержать победу, а Португалия ее заслужила", — сказал Кек.

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