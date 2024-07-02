Матьяж Кек прокоментував поразку у серії пенальті матчу своєї збірної проти Португалії

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек. Фото: УЕФА

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек висловився після програного матчу збірної проти Португалії. Словенія програла у серії післяматчевих пенальті та вибула з Євро-2024.

Про це пише Sport.ua.

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Матьяж Кек дав коментар журналістам після програного матчу проти збірної Португалії. Словенія поступилась португальцям у серії пенальті з рахунком 0:3.

"Програвши, не святкують. Відчуваємо гіркоту, але, з іншого боку, підсолоджену. Сподіваюся, що цей турнір стане відправною точкою для майбутнього словенського футболу", — поділився він.

Також він привітав португальців з виходом у чвертьфінал та заявив, що йому прикро за вболівальників, які вірили у перемогу.

"Хочу привітати Португалію, яка знає, як перемагати по пенальті. Що ж до нас самих, мені сумно, що доводиться повертатися, — я хотів би залишитися на цьому турнірі. Суперник тримав нитки гри у своїх руках, але ми під час зустрічі грали все краще. Прикро за вболівальників, які вклали стільки сил. На жаль, нам не вдалося здобути перемогу, а Португалія її заслужила", — сказав Кек.

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