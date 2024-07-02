Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер Словенії розкритикував останню гру своєї збірної на Євро-2024 arrow

Тренер Словенії розкритикував останню гру своєї збірної на Євро-2024

2 липня 2024 11:32
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Матьяж Кек прокоментував поразку у серії пенальті матчу своєї збірної проти Португалії
Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек. Фото: УЕФА
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек висловився після програного матчу збірної проти Португалії. Словенія програла у серії післяматчевих пенальті та вибула з Євро-2024. 

Про це пише Sport.ua.

Читайте також:

Словаччина програла Португалії на Євро-2024

Матьяж Кек дав коментар журналістам після програного матчу проти збірної Португалії. Словенія поступилась португальцям у серії пенальті з рахунком 0:3. 

"Програвши, не святкують. Відчуваємо гіркоту, але, з іншого боку, підсолоджену. Сподіваюся, що цей турнір стане відправною точкою для майбутнього словенського футболу", — поділився він.

Також він привітав португальців з виходом у чвертьфінал та заявив, що йому прикро за вболівальників, які вірили у перемогу. 

"Хочу привітати Португалію, яка знає, як перемагати по пенальті. Що ж до нас самих, мені сумно, що доводиться повертатися, — я хотів би залишитися на цьому турнірі. Суперник тримав нитки гри у своїх руках, але ми під час зустрічі грали все краще. Прикро за вболівальників, які вклали стільки сил. На жаль, нам не вдалося здобути перемогу, а Португалія її заслужила", — сказав Кек.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця

У "Шахтарі" назвали гравців, які поїдуть на Олімпіаду-2024

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець. 

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024. 

спорт футбол Євро-2024 Збірна Португалії з футболу тренер Словенія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо