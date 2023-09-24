Тренер "Валенсии" сообщил, почему не играет Яремчук

Футболист "Валенсии" Роман Яремчук. Фото: УАФ

Испанская "Валенсия" в шестом туре Ла Лиги сыграла вничью с "Альмерией" (2:2). В заявке на матч отсутствовал украинский форвард Роман Яремчук, до сих пор не дебютировавший за команду.

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал, почему украинец не играет. Слова специалиста приводит Marca.

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По словам Барахи, по возвращении из сборной Украины у Яремчука есть проблемы со здоровьем. Футболист пытался тренироваться, но ему становилось нехорошо.

"Он приехал из лагеря сборной Украины с проблемой. Яремчук пытается тренироваться, но чувствует себя не очень хорошо. Он хочет поправиться.

Мы немного поговорили и чтобы снять с него давление снизили нагрузку на эти три-четыре дня... Он игрок, который нам понадобится", — сказал Бараха.

После перехода в "Валенсию" Яремчук просидел на скамье запасных матчи против "Алавеса" и "Атлетико". На игру с "Альмерией" украинец даже не попал в заявку на матч.

Следующий матч "Валенсия" сыграет 27 сентября в 7-м туре Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

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