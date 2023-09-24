Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер "Валенсии" сообщил, почему не играет Яремчук arrow

Тренер "Валенсии" сообщил, почему не играет Яремчук

24 сентября 2023 14:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер "Валенсии" сообщил, почему не играет Яремчук
Футболист "Валенсии" Роман Яремчук. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Валенсия" в шестом туре Ла Лиги сыграла вничью с "Альмерией" (2:2). В заявке на матч отсутствовал украинский форвард Роман Яремчук, до сих пор не дебютировавший за команду.

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал, почему украинец не играет. Слова специалиста приводит Marca.

Читайте также:

Яремчук перешел в аренду на один сезон после того, как провел в "Брюгге" худший год своей карьеры.

Яремчук пропустил уже несколько матчей

По словам Барахи, по возвращении из сборной Украины у Яремчука есть проблемы со здоровьем. Футболист пытался тренироваться, но ему становилось нехорошо.

"Он приехал из лагеря сборной Украины с проблемой. Яремчук пытается тренироваться, но чувствует себя не очень хорошо. Он хочет поправиться.

Мы немного поговорили и чтобы снять с него давление снизили нагрузку на эти три-четыре дня... Он игрок, который нам понадобится", — сказал Бараха.

После перехода в "Валенсию" Яремчук просидел на скамье запасных матчи против "Алавеса" и "Атлетико". На игру с "Альмерией" украинец даже не попал в заявку на матч.

Следующий матч "Валенсия" сыграет 27 сентября в 7-м туре Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

Напомним, мадридский "Реал" первым в мире спорта добился невероятного результата: что произошло.

"Полесье" представило талантливого африканца: он 5 месяцев добирался до Житомира.

"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком идет речь.

Молодых Реброва и Шевченко звали в российский клуб: когда это было и почему они отказались.

Джуд Беллингем немедленно покинул тренировку "Реала": что произошло со звездой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз