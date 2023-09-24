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Тренер "Валенсії" повідомив, чому не грає Яремчук

24 вересня 2023 14:56
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Агабекян Карен
редактор
Тренер "Валенсії" повідомив, чому не грає Яремчук
Футболіст "Валенсії" Роман Яремчук. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Валенсія" у шостому турі Ла Ліги зіграла внічию з "Альмерією" (2:2). У заявці на матч був відсутній український форвард Роман Яремчук, який досі не дебютував за команду.

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха розповів чому українець не грає. Слова спеціаліста наводить Marca.

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Яремчук пропустив вже кілька матчів

За словами Барахи, після повернення зі збірної України у Яремчука є проблеми зі здоров’ям. Футболіст намагався тренуватися, але йому ставало не добре.

"Він приїхав з табору збірної України з проблемою. Яремчук намагається тренуватися, але почувається не дуже добре. Він хоче одужати.

Ми трохи поговорили й щоб зняти з нього тиск знизили навантаження на ці три-чотири дні... Він гравець, який нам знадобиться", — сказав Бараха.

Після переходу до "Валенсії" Яремчук просидів на лаві запасних матчі проти "Алавеса" та "Атлетіко". На гру з "Альмерією" українець навіть не потрапив у заявку на матч.

Наступний матч "Валенсія" зіграє 27 вересня у 7-му турі Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада".

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