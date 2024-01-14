Тренер выбежал спасать Смита после нокдауна в бою с Бетербиевым — видео, результат

Каллум Смит — Артур Бетербиев. Фото: Top Rank

В канадском Квебеке завершилось большое боксерское шоу. В главном событии этого турнира чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев встретился с британцем Каллумом Смитом.

Несмотря на предшествующую перед боем интригу, все завершилось в седьмом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел бой Бетербиев — Смит

Чемпион сразу взялся доминировать, сокращая дистанцию джебом и ударами в корпус, зажимая соперника спиной к канатам и выбрасывая тяжелые удары. У Смита в ответ были пару неплохих эпизодов, но сдержать оппонента он не мог.

Каллум смог выровняться ход боя со второго раунда. Ему удавалось прижимать соперника к канатам, уходить от атак и самому активно атаковать. Однако это не останавливало Бетербиева, который шел вперед. В третьей трехминутке у Смита появились синяки, которые после экватора боя сыграли решающую роль в поединке.

В четвертом раунде у Смита возникли серьезные проблемы. Бетербиев зажал его у канатов и начал избивать. Британец держался на ногах, но ему было тяжело.

В следующем раунде Смит снова работал активно, но также регулярного пропускал встречные удары.

В седьмом раунде Смит, лицо которого было в гематомах, получил короткий правый и начал отступать. Затем было два нокдауна и после второго тренер Каллума выскочил на ринг и попросил остановить бой.

HE DOES IT AGAIN.



The man at Light Heavyweight @ABeterbiev 🏆 pic.twitter.com/qXo8zQmzJd — Top Rank Boxing (@trboxing) January 14, 2024

Итог поединка: победа Бетербиева техническим нокаутом в седьмом раунде.

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