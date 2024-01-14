Тренер вибіг рятувати Сміта після нокдауну в бою з Бетербієвим — відео, результат

Каллум Сміт — Артур Бетербієв. Фото: Top Rank

У канадському Квебеку завершилось велике боксерське шоу. У головній події цього турніру чемпіон світу за версіями WBC, IBF, WBO у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв зустрівся з британцем Каллумом Смітом.

Попри інтригу перед боєм, все завершилося в сьомому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов бій Бетербієв — Сміт

Чемпіон одразу взявся домінувати, скорочуючи дистанцію джебом та ударами в корпус, затискаючи суперника спиною до канатів та викидаючи важкі удари. У Сміта у відповідь були кілька непоганих епізодів, але стримати опонента він не міг.

Каллум зміг вирівнятись хід бою у другому раунді. Йому вдавалося притискати суперника до канатів, уникати атак і активно самому атакувати. Однак це не зупиняло Бетербієва, який йшов уперед. У третій трихвилинці у Сміта з'явилися синці, які після екватора бою відіграли вирішальну роль у поєдинку.

У четвертому раунді Сміт мав серйозні проблеми. Бетербієв затиснув його біля канатів і почав бити. Британець тримався на ногах, але йому було тяжко.

У наступному раунді Сміт знову працював активно, але також регулярно пропускав зустрічні удари.

У сьомому раунді Сміт, обличчя якого було в гематомах, отримав короткий правий і почав відступати. Потім було два нокдауни і після другого тренер Каллума вискочив на ринг та попросив зупинити бій.

HE DOES IT AGAIN.



The man at Light Heavyweight @ABeterbiev 🏆 pic.twitter.com/qXo8zQmzJd — Top Rank Boxing (@trboxing) January 14, 2024

Підсумок поєдинку: перемога Бетербієва технічним нокаутом у сьомому раунді.

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