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Гвоздик хоче вийти на ринг із російським боксером: про кого йдеться

22 червня 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвоздик хоче вийти на ринг із російським боксером: про кого йдеться
Олександр Гвоздик повернувся на ринг. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик має намір провести бій із відомим російським боксером. Українець мріє про протистояння з Дмитром Біволом.

Олександр Гвоздик кинув виклик російському чемпіону на своїй сторінці в Instagram.

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Бій проти Бівола

Тепер Гвоздик захотів розвинути свій успіх. Він має намір битися з одним із росіян, які утримують чемпіонські пояси. Артур Бетербієв, котрий виступає під прапором Канади, є чемпіоном за версіями WBC, WBO, IBF. Дмитро Бівол виступає за Киргизстан та володіє поясом WBA.

"Бівол, яка прикра поразка. Хочеш реванш?" — написав Олександр Гвоздик.

Олександр Гвоздик
Гвоздик кинув виклик Біволу. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Українець додав до цього виклику фотографію з церемонії нагородження Універсіади-2013 у Казані. У тому бою Гвоздик переміг у ваговій категорії до 81 кг, а Бівол залишився другим.

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