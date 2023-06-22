Гвоздик хоче вийти на ринг із російським боксером: про кого йдеться
Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик має намір провести бій із відомим російським боксером. Українець мріє про протистояння з Дмитром Біволом.
Олександр Гвоздик кинув виклик російському чемпіону на своїй сторінці в Instagram.
Український боксер Олександр Гвоздик нещодавно повернувся до професійного спорту. Він відновив кар'єру 2023 року і переміг Хосе Обандо та Рікардса Болотнікса.
Бій проти Бівола
Тепер Гвоздик захотів розвинути свій успіх. Він має намір битися з одним із росіян, які утримують чемпіонські пояси. Артур Бетербієв, котрий виступає під прапором Канади, є чемпіоном за версіями WBC, WBO, IBF. Дмитро Бівол виступає за Киргизстан та володіє поясом WBA.
"Бівол, яка прикра поразка. Хочеш реванш?" — написав Олександр Гвоздик.
Українець додав до цього виклику фотографію з церемонії нагородження Універсіади-2013 у Казані. У тому бою Гвоздик переміг у ваговій категорії до 81 кг, а Бівол залишився другим.
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