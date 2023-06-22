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Гвоздик хочет выйти на ринг с российским боксером: о ком речь

22 июня 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвоздик хочет выйти на ринг с российским боксером: о ком речь
Александр Гвоздик вернулся на ринг. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик собирается провести бой с известным российским боксером. Украинец мечтает о противостоянии с Дмитрием Биволом. 

Александр Гвоздик бросил вызов российскому чемпиону на своей странице в Instagram

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Украинский боксер Александр Гвоздик недавно вернулся в профессиональный спорт. Он возобновил карьеру 2023 году и победил Хосе Обандо и Рикардса Болотникса.

Бой против Бивола

Теперь Гвоздик захотел развить свой успех. Он намерен сразиться с одним из россиян, которые удерживают чемпионские пояса. Артур Бетербиев, который выступает под флагом Канады, является чемпионом по версиям WBC, WBO, IBF. Дмитрий Бивол выступает за Кыргызстан и владеет поясом WBA.

"Бивол, какое досадное поражение. Хочешь реванш?" — написал Александр Гвоздик.

Александр Гвоздик
Гвоздик бросил вызов Биволу. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Украинец добавил к этому вызову фотографию с церемонии награждения Универсиады-2013 в Казани. В том бою Гвоздик одержал победу в весовой категории до 81 кг, а Бивол остался вторым.

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