Тренер сборной Англии Саутгейт потерял 25 млн из-за неудачной аферы

Гарет Саутгейт отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оказался в неприятной ситуации, которая может повлиять на будущее национальной команды. Наставник стал жертвой мошеннической аферы.

Саутгейт потерял крупную сумму и остался без агента, сообщает Mirror.

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Тренер сборной Англии расстался со своим агентом Терри Бирном из-за финансовых махинаций. Гарет Саутгейт сотрудничал с этим агентом восемь последних лет, они работали вместе со времен работы наставника в молодежной сборной Англии.

Гарет Саутгейт на тренировке "трех львов". Фото: скриншот YouTube

Как Бирн подставил Саутгейта

Агент английского тренера имел доступ к части финансов своего клиента. Он вложил 25 млн фунтов стерлингов в сделку с недвижимостью. Терри Бирн так и не смог вернуть Гарету Саутгейту деньги, поскольку проект оказался банкротом.

Тренер сборной Англии полгода ждал, пока агент вернет деньги, но тот так и не сумел этого сделать. В итоге Саутгейт принял решение отказаться от услуг Бирна. Также от действий агента пострадал бывший футболист сборной Англии и "Челси" Джо Коул.

В настоящее время у Гарета Саутгейта нет официального представителя. Контракт тренера с Футбольной ассоциацией Англии истекает летом 2024 года после окончания чемпионата Европы по футболу. Тренер исключил возможность продления соглашения до конца турнира.

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