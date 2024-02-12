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Тренер сборной Англии Саутгейт потерял 25 млн из-за неудачной аферы

12 февраля 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер сборной Англии Саутгейт потерял 25 млн из-за неудачной аферы
Гарет Саутгейт отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оказался в неприятной ситуации, которая может повлиять на будущее национальной команды. Наставник стал жертвой мошеннической аферы. 

Саутгейт потерял крупную сумму и остался без агента, сообщает Mirror

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Тренер сборной Англии расстался со своим агентом Терри Бирном из-за финансовых махинаций. Гарет Саутгейт сотрудничал с этим агентом восемь последних лет, они работали вместе со времен работы наставника в молодежной сборной Англии.

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт на тренировке "трех львов". Фото: скриншот YouTube

Как Бирн подставил Саутгейта 

Агент английского тренера имел доступ к части финансов своего клиента. Он вложил 25 млн фунтов стерлингов в сделку с недвижимостью. Терри Бирн так и не смог вернуть Гарету Саутгейту деньги, поскольку проект оказался банкротом. 

Тренер сборной Англии полгода ждал, пока агент вернет деньги, но тот так и не сумел этого сделать. В итоге Саутгейт принял решение отказаться от услуг Бирна. Также от действий агента пострадал бывший футболист сборной Англии и "Челси" Джо Коул. 

В настоящее время у Гарета Саутгейта нет официального представителя. Контракт тренера с Футбольной ассоциацией Англии истекает летом 2024 года после окончания чемпионата Европы по футболу. Тренер исключил возможность продления соглашения до конца турнира. 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Голкипер Андрей Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

спорт
афера
футбол
мошенничество
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт

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