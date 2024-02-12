Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер збірної Англії Саутгейт втратив 25 млн через невдалу аферу arrow

Тренер збірної Англії Саутгейт втратив 25 млн через невдалу аферу

12 лютого 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер збірної Англії Саутгейт втратив 25 млн через невдалу аферу
Гарет Саутгейт відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт опинився у неприємній ситуації, яка може вплинути на майбутнє національної команди. Наставник став жертвою шахрайської афери.

Саутгейт втратив велику суму і залишився без агента, повідомляє Mirror.

Читайте також:

Тренер збірної Англії звільнив свого агента Террі Бірна через фінансові махінації. Гарет Саутгейт співпрацював із цим агентом вісім останніх років, вони працювали разом із часів роботи наставника у молодіжній збірній Англії.

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт на тренуванні "трьох левів". Фото: скриншот YouTube

Як Бірн підставив Саутгейта

Агент англійського тренера мав доступ до частини фінансів клієнта. Він вклав 25 млн фунтів стерлінгів в угоду з нерухомістю. Террі Бірн так і не зміг повернути Гарету Саутгейту гроші, оскільки проєкт виявився банкрутом.

Тренер збірної Англії пів року чекав, доки агент поверне гроші, але той так і не зумів цього зробити. У результаті Саутгейт вирішив відмовитися від послуг Бірна. Також від дій агента постраждав колишній футболіст збірної Англії та "Челсі" Джо Коул.

Наразі Гарет Саутгейт не має офіційного представника. Контракт тренера з Футбольною асоціацією Англії спливає влітку 2024 року після закінчення чемпіонату Європи з футболу. Тренер унеможливив продовження угоди до кінця турніру.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині. 

Голкіпер Андрій Лунін обрав клуб, у якому продовжить кар'єру. 

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.

спорт
афера
футбол
шахрайство
Збірна Англії по футболу
Гарет Саутгейт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі