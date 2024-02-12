Тренер збірної Англії Саутгейт втратив 25 млн через невдалу аферу

Гарет Саутгейт відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт опинився у неприємній ситуації, яка може вплинути на майбутнє національної команди. Наставник став жертвою шахрайської афери.

Саутгейт втратив велику суму і залишився без агента, повідомляє Mirror.

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Тренер збірної Англії звільнив свого агента Террі Бірна через фінансові махінації. Гарет Саутгейт співпрацював із цим агентом вісім останніх років, вони працювали разом із часів роботи наставника у молодіжній збірній Англії.

Гарет Саутгейт на тренуванні "трьох левів". Фото: скриншот YouTube

Як Бірн підставив Саутгейта

Агент англійського тренера мав доступ до частини фінансів клієнта. Він вклав 25 млн фунтів стерлінгів в угоду з нерухомістю. Террі Бірн так і не зміг повернути Гарету Саутгейту гроші, оскільки проєкт виявився банкрутом.

Тренер збірної Англії пів року чекав, доки агент поверне гроші, але той так і не зумів цього зробити. У результаті Саутгейт вирішив відмовитися від послуг Бірна. Також від дій агента постраждав колишній футболіст збірної Англії та "Челсі" Джо Коул.

Наразі Гарет Саутгейт не має офіційного представника. Контракт тренера з Футбольною асоціацією Англії спливає влітку 2024 року після закінчення чемпіонату Європи з футболу. Тренер унеможливив продовження угоди до кінця турніру.

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