Тренер збірної Англії Саутгейт втратив 25 млн через невдалу аферу
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт опинився у неприємній ситуації, яка може вплинути на майбутнє національної команди. Наставник став жертвою шахрайської афери.
Саутгейт втратив велику суму і залишився без агента, повідомляє Mirror.
Тренер збірної Англії звільнив свого агента Террі Бірна через фінансові махінації. Гарет Саутгейт співпрацював із цим агентом вісім останніх років, вони працювали разом із часів роботи наставника у молодіжній збірній Англії.
Як Бірн підставив Саутгейта
Агент англійського тренера мав доступ до частини фінансів клієнта. Він вклав 25 млн фунтів стерлінгів в угоду з нерухомістю. Террі Бірн так і не зміг повернути Гарету Саутгейту гроші, оскільки проєкт виявився банкрутом.
Тренер збірної Англії пів року чекав, доки агент поверне гроші, але той так і не зумів цього зробити. У результаті Саутгейт вирішив відмовитися від послуг Бірна. Також від дій агента постраждав колишній футболіст збірної Англії та "Челсі" Джо Коул.
Наразі Гарет Саутгейт не має офіційного представника. Контракт тренера з Футбольною асоціацією Англії спливає влітку 2024 року після закінчення чемпіонату Європи з футболу. Тренер унеможливив продовження угоди до кінця турніру.
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