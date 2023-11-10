Збірна Англії дізналася ім'я тренера, який працюватиме з командою після Євро-2024
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вирішив покласти край спекуляціям про пошуки нового наставника для "трьох левів". Фахівець оголосив про плани роботи з національною командою.
Саутгейт готується повезти збірну Англії на четвертий турнір поспіль, повідомляє Daily Star.
Гарет Саутгейт підтвердив, що розраховує залишитись на посаді тренера збірної Англії після Євро-2024. Після цього повідомлення керівництво Футбольної асоціації перестало шукати нового наставника для національної команди.
Причини рішення Саутгейту
Наставник "трьох левів" возив національну команду на два чемпіонати світу та Євро-2020, у ході якої збірна Англії вийшла у свій перший із 1966 року фінал великого турніру. Проте на Кубку Світу-2022 "три леви" вибули на стадії чвертьфіналу після матчу із Францією. Саутгейт натякнув, що може піти з посади після Євро-2024.
Після довгих роздумів тренер вирішив залишитись. "Три леви" бездоганно провели відбір на континентальну першість і достроково завоювали право зіграти в основній сітці турніру. Саутгейт провів переговори з FA та оголосив, що найближчим часом він офіційно продовжить контракт зі збірною Англії.
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