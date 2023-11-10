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Сборная Англии узнала имя тренера, который будет работать с командой после Евро-2024

10 ноября 2023 13:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Англии узнала имя тренера, который будет работать с командой после Евро-2024
Сборная Англии празднует победу. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил положить конец спекуляциям о поисках нового наставника для "трех львов". Специалист объявил о планах по работе с национальной командой.

Саутгейт готовится повезти сборную Англии на четвертый турнир подряд, сообщает Daily Star

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Гарет Саутгейт подтвердил, что рассчитывает остаться на посту тренера сборной Англии после Евро-2024. После этого сообщения руководство Футбольной ассоциации перестало вести поиск нового наставника для национальной команды. 

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт во время матча. Фото: REUTERS/Carl Recine

Причины решения Саутгейта 

Наставник "трех львов" возил национальную команду на два чемпионата мира и Евро-2020, в ходе чего сборная Англии вышла в свой первый с 1966 года финал крупного турнира. Однако на Кубке Мира-2022 "три льва" выбыли на стадии четвертьфинала после матча с Францией. Саутгейт намекнул, что может уйти со своей должности после Евро-2024. 

После долгих раздумий тренер решил остаться. "Три льва" безукоризненно провели отбор на континентальное первенство и досрочно завоевали право сыграть в основной сетке турнира. Саутгейт провел переговоры с FA и объявил о том, что в ближайшее время он официально продлит контракт со сборной Англии. 

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