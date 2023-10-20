Сборную Англии возглавит Эдди Хау в случае ухода Гарета Саутгейта

Эдди Хау после матча "Ньюкасла". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В сборной Англии может смениться главный тренер. Гарет Саутгейт не исключает ухода из национальной команды после чемпионата Европы-2024.

Место наставника "трех львов" может занять Эдди Хау, сообщает Daily Mail.

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Руководство Футбольной ассоциации Англии усомнилось в том, что 53-летний захочет продлить контракт летом 2024 года. Он досрочно вывел "трех львов" на континентальное первенство и мечтает завоевать с командой чемпионский кубок. Но после этого в сборной Англии может смениться наставник.

Гарет Саутгейт на фоне Лучано Спаллетти. Фото: REUTERS/Carl Recine

Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. При нем команда добилась значительного прогресса и улучшило результаты. "Три льва" заняли четвертое место на ЧМ-2018, стали третьими в Лиге Наций-2019 и вышли в финал Евро-2020.

Кто станет тренером сборной Англии

Саутгейт уже намекал на то, что хочет попробовать силы в клубном футболе. В случае, если он уйдет из сборной Англии, место главного тренера команды может занять 45-летний Эдди Хау.

Наставник "Ньюкасла" считает одним из самых перспективных специалистов в Англии. В прошлом сезоне он вывел "сорок" в Лигу чемпионов после того, как команда финишировала на четвертом месте в итоговой турнирной таблице. В этом сезоне "Ньюкасл" пока занимает восьмую строчку.

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