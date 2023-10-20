Збірну Англії очолить Едді Хау у разі звільнення Гарета Саутгейта

Едді Хау після матчу "Ньюкасла". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У збірній Англії може змінитись головний тренер. Гарет Саутгейт не виключає відходу з національної команди після чемпіонату Європи-2024.

Місце наставника "трьох левів" може зайняти Едді Хау, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво Футбольної асоціації Англії засумнівалося, що 53-річний захоче продовжити контракт влітку 2024 року. Він достроково вивів "трьох левів" на континентальну першість і мріє здобути з командою чемпіонський кубок. Але після цього у збірній Англії може змінитись наставник.

Гарет Саутгейт на фоні Лучано Спаллетті. Фото: REUTERS/Carl Recine

Гарет Саутгейт очолив збірну Англії у 2016 році. При ньому команда досягла значного прогресу та покращила результати. "Три леви" посіли четверте місце на ЧС-2018, стали третіми у Лізі Націй-2019 та вийшли у фінал Євро-2020.

Хто стане тренером збірної Англії

Саутгейт вже натякав на те, що хоче спробувати сили у клубному футболі. У разі, якщо він піде зі збірної Англії, місце головного тренера команди може посісти 45-річний Едді Хау.

Наставник "Ньюкасла" вважає одним із найперспективніших фахівців в Англії. Минулого сезону він вивів "сорок" у Лігу чемпіонів після того, як команда фінішувала на четвертому місці у підсумковій турнірній таблиці. Цього сезону "Ньюкасл" поки що займає восьмий рядок.

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