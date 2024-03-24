Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер сборной Исландии рассказал, как его дочь помогла беженцам из Украины arrow

Тренер сборной Исландии рассказал, как его дочь помогла беженцам из Украины

24 марта 2024 13:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тренер сборной Исландии рассказал, как его дочь помогла беженцам из Украины
Оге Гарейде. Фото: Twitter/inaya_bisma
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер сборной Исландии Оге Гарейде перед решающим матчем отбора на Евро-2024 выразил слова поддержки украинцам из-за войны, которую развязали россияне. Норвежский специалист рассказал, что его дочь помогала украинским беженцам.

Об этом он сказал в интервью mbl.is , передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"Что касается войны в Украине, то мне жаль украинцев, которые проходят через страдания. Моя дочь в своем доме принимала беженцев из Украины, и мне жаль, что им пришлось покинуть свою страну из-за атаки другого государства. Ужасно, что такое происходит в современном обществе", — говорит Гарейде.

С Израилем Гарейде не хотел играть

Перед этим Исландия обыграла Израиль со счетом 4:1. Гарейде также говорил, что хотел бы избежать этого матча по политическим причинам.

"Если вы хотите услышать мой взгляд, я хотел бы избежать игры против Израиля, учитывая, что они делают с женщинами, детьми и тысячами невинных мирных жителей в Газе", — говорил он перед матчем.

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, "Ливерпуль" исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака.

На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко.

Умер известный украинский тренер, работавший с оккупантами после аннексии Крыма.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.

война
футбол
Сборная Украины по футболу
Исландия
беженцы
Евро-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ