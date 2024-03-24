Тренер сборной Исландии рассказал, как его дочь помогла беженцам из Украины

Оге Гарейде. Фото: Twitter/inaya_bisma

Главный тренер сборной Исландии Оге Гарейде перед решающим матчем отбора на Евро-2024 выразил слова поддержки украинцам из-за войны, которую развязали россияне. Норвежский специалист рассказал, что его дочь помогала украинским беженцам.

Об этом он сказал в интервью mbl.is , передает Новини.LIVE.

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"Что касается войны в Украине, то мне жаль украинцев, которые проходят через страдания. Моя дочь в своем доме принимала беженцев из Украины, и мне жаль, что им пришлось покинуть свою страну из-за атаки другого государства. Ужасно, что такое происходит в современном обществе", — говорит Гарейде.

С Израилем Гарейде не хотел играть

Перед этим Исландия обыграла Израиль со счетом 4:1. Гарейде также говорил, что хотел бы избежать этого матча по политическим причинам.

"Если вы хотите услышать мой взгляд, я хотел бы избежать игры против Израиля, учитывая, что они делают с женщинами, детьми и тысячами невинных мирных жителей в Газе", — говорил он перед матчем.

🇮🇸 Hin mörkin úr leiknum á fimmtudaginn.



👇 Pokračujte cíli z našeho vína na Thursday. #아파트아임 #pumafootball pic.twitter.com/y2XJM9lJPl — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 24 марта, 2024

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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