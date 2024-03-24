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Тренер збірної Ісландії розповів, як його донька допомогла біженцям з України

24 березня 2024 13:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Тренер збірної Ісландії розповів, як його донька допомогла біженцям з України
Оге Гарейде. Фото: Twitter/inaya_bisma
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер збірної Ісландії Оге Гарейде перед вирішальним матчем відбору на Євро-2024 висловив слова підтримки українцям через війну, яку розв’язали росіяни. Норвезький фахівець розповів, що його донька допомагала українським біженцям.

Про це він сказав в інтерв’ю mbl.is, передає Новини.LIVE.

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"Щодо війни в Україні, то мені шкода українців, які проходять через страждання. Моя донька у своєму домі приймала біженців з України, і мені шкода, що їм довелося залишити свою країну через атаку іншої держави. Жахливо, що таке відбувається у сучасному суспільстві", — каже Гарейде.

З Ізраїлем Гарейде не хотів грати

Перед цим Ісландія переграла Ізраїль з рахунком 4:1. Гарейде також казав, що хотів би уникнути цього матчу з політичних причин.

"Якщо ви хочете почути мій погляд, я хотів би уникнути гри проти Ізраїлю, враховуючи те, що вони роблять з жінками, дітьми та тисячами невинних мирних жителів у Газі", — говорив він перед матчем.

Нагадаємо, що фінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчиньскі Арена. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.

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війна
футбол
Збірна України з футболу
Ісландія
біженці
Євро-2024

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