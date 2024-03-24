Тренер збірної Ісландії розповів, як його донька допомогла біженцям з України

Оге Гарейде. Фото: Twitter/inaya_bisma

Головний тренер збірної Ісландії Оге Гарейде перед вирішальним матчем відбору на Євро-2024 висловив слова підтримки українцям через війну, яку розв’язали росіяни. Норвезький фахівець розповів, що його донька допомагала українським біженцям.

Про це він сказав в інтерв’ю mbl.is, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Щодо війни в Україні, то мені шкода українців, які проходять через страждання. Моя донька у своєму домі приймала біженців з України, і мені шкода, що їм довелося залишити свою країну через атаку іншої держави. Жахливо, що таке відбувається у сучасному суспільстві", — каже Гарейде.

З Ізраїлем Гарейде не хотів грати

Перед цим Ісландія переграла Ізраїль з рахунком 4:1. Гарейде також казав, що хотів би уникнути цього матчу з політичних причин.

"Якщо ви хочете почути мій погляд, я хотів би уникнути гри проти Ізраїлю, враховуючи те, що вони роблять з жінками, дітьми та тисячами невинних мирних жителів у Газі", — говорив він перед матчем.

🇮🇸 Hin mörkin úr leiknum á fimmtudaginn.



👇 The rest of the goals from our win on Thursday.#afturáem #pumafootball pic.twitter.com/y2XJM9lJPl — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) March 24, 2024

Нагадаємо, що фінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчиньскі Арена. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку.

На турнірі у Маямі Калініна сенсаційно вибила другу ракетку світу Соболенко.

Помер відомий український тренер, який працював з окупантами після анексії Криму.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.