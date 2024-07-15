Де ла Фуэнте высказался о победе Испании над Англией в финале Евро-2024

Тренер сборной Испании после Англии назвал место своей команды в мировом футболе
В финале чемпионата Европы по футболу сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Для главного тренера команды Луиса де ла Фуэнте это пик в его карьере.
После матча тренер прокомментировал победу команды. Слова специалиста привел портал Mundo Deportivo.
Какое место Испании в мировом футболе
По словам Де ла Фуэнты, его команда доказала, что является лучшей в мире. К тому же тренер признался, что вся команда счастлива.
"Мы невероятно счастливы! Мы гордимся этой командой, которая является лучшей в мире. Сила нашей команды заключается в постоянном стремлении становиться лучше", — сказал Де ла Фуэнте.
Отметим, что Де ла Фуэнте вошел в тройку самых возрастных тренеров-победителей чемпионатов Европы.
Специалист победил в возрасте 63 лет и 23 дней. Де ла Фуэнте уступил соотечественнику Луису Арагонесу, который выиграл Евро-2008 со сборной Испании в возрасте 69 лет и 337 дней, и немцу Отто Рехагелю, ставшему триумфатором Евро-2004 во главе сборной Греции в возрасте 65 лет и 330 дней.
Напомним, Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится к трансферу.
"Динамо" может продать полузащитника в "Левый берег" — подробности.
Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.
Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.
В дом экс-футболиста сборной Украины попала ракета.
Читайте Новини.LIVE!