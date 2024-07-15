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Тренер сборной Испании после Англии назвал место своей команды в мировом футболе

15 июля 2024 10:42
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Де ла Фуэнте высказался о победе Испании над Англией в финале Евро-2024
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В финале чемпионата Европы по футболу сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Для главного тренера команды Луиса де ла Фуэнте это пик в его карьере.

После матча тренер прокомментировал победу команды. Слова специалиста привел портал Mundo Deportivo.

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По словам Де ла Фуэнты, его команда доказала, что является лучшей в мире. К тому же тренер признался, что вся команда счастлива.

"Мы невероятно счастливы! Мы гордимся этой командой, которая является лучшей в мире. Сила нашей команды заключается в постоянном стремлении становиться лучше", — сказал Де ла Фуэнте.

Отметим, что Де ла Фуэнте вошел в тройку самых возрастных тренеров-победителей чемпионатов Европы.

Специалист победил в возрасте 63 лет и 23 дней. Де ла Фуэнте уступил соотечественнику Луису Арагонесу, который выиграл Евро-2008 со сборной Испании в возрасте 69 лет и 337 дней, и немцу Отто Рехагелю, ставшему триумфатором Евро-2004 во главе сборной Греции в возрасте 65 лет и 330 дней.

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