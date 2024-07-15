Де ла Фуенте висловився про перемогу Іспанії над Англією у фіналі Євро-2024

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте. Фото: скріншот

У фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії обіграла Англію з рахунком 2:1. Для головного тренера команди Луїса де ла Фуенте це пік у його кар'єрі.

Після матчу тренер прокоментував перемогу команди. Слова фахівця навів портал Mundo Deportivo.

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За словами Де ла Фуенти, його команда довела, що є найкращою у світі. До того ж, тренер зізнався, що вся команда щаслива.

"Ми неймовірно щасливі! Ми пишаємося цією командою, яка є найкращою у світі. Сила нашої команди полягає в постійному прагненні ставати кращими", — сказав Де ла Фуенте.

Зазначимо, що Де ла Фуенте увійшов до трійки вікових тренерів-переможців чемпіонатів Європи.

Фахівець переміг у віці 63 років та 23 днів. Де ла Фуенте поступився співвітчизнику Луїсу Арагонесу, який виграв Євро-2008 зі збірною Іспанії у віці 69 років і 337 днів, і німцю Отто Рехагелю, який став тріумфатором Євро-2004 на чолі збірної Греції у віці 65 років і 330 днів.

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