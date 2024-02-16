Тренера Ходжсона госпитализировали перед увольнением из Кристал Пелас
Опытный наставник Рой Ходжсон плохо себя почувствовал перед возможной тренерской отставкой из "Кристал Пэлас". Специалиста прямо из клуба доставили в больницу.
Врачи предприняли серьезные усилия, чтобы улучшить состояния специалиста, сообщает Daily Mail.
Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заставил волноваться руководство и футболистов "Кристал Пэлас". Ему стало плохо во время тренировки команды, и 76-летнему специалисту вызвали медицинскую бригаду.
Что известно о состоянии здоровья Ходжсона
Ухудшение состояния тренера произошло на фоне слухов о том, что ему грозит отставка. Самый возрастной тренер в английской Премьер-лиге сумел одержать только три победы в 19 последних поединках. Его команда борется за выживание в элитном дивизионе.
Согласно информации британской прессы, руководство клуба уже ищет нового наставника для "Кристал Пэлас". Им должен стать Оливер Гласнер, который недавно выиграл Лигу Европы с немецким "Айнтрахтом".
Слухи об отставке спровоцировали проблемы с сердцем у Роя Ходжсона. Однако докторам удалось стабилизировать его состояние. Тренер все еще находится в больнице.
Помимо сборной Англии, Рой Ходжсон работал с шестью командами АПЛ. Но наибольшие успехи в карьере наставника связаны с клубами из Скандинавии. Он выигрывал чемпионаты Швеции и Дании.
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