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Тренера Ходжсона госпитализировали перед увольнением из Кристал Пелас

16 февраля 2024 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренера Ходжсона госпитализировали перед увольнением из Кристал Пелас
Рой Ходжсон во время матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Опытный наставник Рой Ходжсон плохо себя почувствовал перед возможной тренерской отставкой из "Кристал Пэлас". Специалиста прямо из клуба доставили в больницу. 

Врачи предприняли серьезные усилия, чтобы улучшить состояния специалиста, сообщает Daily Mail

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заставил волноваться руководство и футболистов "Кристал Пэлас". Ему стало плохо во время тренировки команды, и 76-летнему специалисту вызвали медицинскую бригаду. 

Ходжсон и Почеттино
Ходжсон и тренер "Челси" Почеттино. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Что известно о состоянии здоровья Ходжсона 

Ухудшение состояния тренера произошло на фоне слухов о том, что ему грозит отставка. Самый возрастной тренер в английской Премьер-лиге сумел одержать только три победы в 19 последних поединках. Его команда борется за выживание в элитном дивизионе. 

Согласно информации британской прессы, руководство клуба уже ищет нового наставника для "Кристал Пэлас". Им должен стать Оливер Гласнер, который недавно выиграл Лигу Европы с немецким "Айнтрахтом". 

Слухи об отставке спровоцировали проблемы с сердцем у Роя Ходжсона. Однако докторам удалось стабилизировать его состояние. Тренер все еще находится в больнице. 

Помимо сборной Англии, Рой Ходжсон работал с шестью командами АПЛ. Но наибольшие успехи в карьере наставника связаны с клубами из Скандинавии. Он выигрывал чемпионаты Швеции и Дании.

Напомним, уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

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"Челси" готовит усиление, которое вернет клубу чемпионство.

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