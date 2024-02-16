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Тренера Ходжсона госпіталізували перед звільненням із Крістал Пелас

16 лютого 2024 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренера Ходжсона госпіталізували перед звільненням із Крістал Пелас
Рой Ходжсон під час матчу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Досвідчений наставник Рой Ходжсон погано почував себе перед можливою тренерською відставкою з "Крістал Пелас". Фахівця прямо з клубу доправили до лікарні.

Лікарі доклали серйозних зусиль, щоб поліпшити стан спеціаліста, повідомляє Daily Mail.

Колишній головний тренер збірної Англії Рой Ходжсон змусив хвилюватися керівництво та футболістів "Крістал Пелас". Йому стало погано під час тренування команди, та 76-річному фахівцю викликали медичну бригаду.

Ходжсон і Почеттіно
Ходжсон та тренер "Челсі" Почеттіно. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Що відомо про стан здоров'я Ходжсона

Погіршення стану тренера сталося на тлі чуток, що йому загрожує відставка. Найстаріший тренер в англійській Прем'єр-лізі зумів здобути лише три перемоги у 19 останніх поєдинках. Його команда виборює виживання в елітному дивізіоні.

Згідно з інформацією британської преси, керівництво клубу вже шукає нового наставника для "Крістал Пелас". Ним має стати Олівер Гласнер, який нещодавно виграв Лігу Європи з німецьким "Айнтрахтом".

Чутки про відставку спровокували проблеми із серцем у Роя Ходжсона. Проте лікарям удалося стабілізувати його стан. Тренер все ще перебуває у лікарні.

Крім збірної Англії, Рой Ходжсон працював із шістьма командами АПЛ. Але найбільші успіхи у кар'єрі наставника пов'язані з клубами зі Скандинавії. Він вигравав чемпіонати Швеції та Данії.

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