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Трубин или Лунин — Ребров рассказал о выборе основного голкипера

8 марта 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин или Лунин — Ребров рассказал о выборе основного голкипера
Анатолий Трубин работает на тренировке. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Конкуренция среди вратарей сборной Украины остается предельно высокой. Все три голкипера претендуют на место в основном составе команды. 

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал выбор "первого номера", сообщает официальный сайт УАФ. 

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Анатолий Трубин из "Бенфики", Андрей Лунин из мадридского "Реала" и Георгий Бущан из киевского "Динамо" оказались в заявке сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против сборной Боснии и Герцеговины. Дмитрий Ризнык из донецкого "Шахтера" был включен в резервный список "сине-желтых". 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Кого из вратарей выберет Ребров 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал проблему выбора основного голкипера национальной команды. Все три вратаря претендуют на место в стартовом составе. Наставник признался, что ему сложно сделать выбор. Он предпочтет сделать это непосредственно перед матчем. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин благодарит болельщиков. Фото: УАФ

Ребров отдельно прокомментировал игру Лунина. Тренер рад, что у Андрея появилась регулярная практика в "Реале". Однако наставник следит за выступлением всех вратарей. Впереди у каждого вратаря еще есть несколько поединков, после просмотра которых Ребров сделает выбор. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан пропускает гол. Фото: УАФ

В двух последних матчах за "Бенфику" Трубин пропустил семь голов. В первом матче 1/8 Лиги Европы его команда на выезде сыграла вничью с шотландским "Рейнджерс", а до этого была разгромлена "Порту" со счетом 0:5. Именно Анатолий защищал ворота сборной Украины в последнем поединке с Италией (0:0). 

"Реал" сыграл вничью оба своих последних матча. Лунин пропустил три гола, в том числе один — от партнера по сборной Украины Романа Яремчука. 

Бущан пропустил гол с пенальти в матче "Динамо" с "Вересом", который закончился ничьей со счетом 1:1. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба

Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Андрей Лунин
Георгий Бущан
Анатолий Трубин

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