Трубин или Лунин — Ребров рассказал о выборе основного голкипера

Анатолий Трубин работает на тренировке. Фото: УАФ

Конкуренция среди вратарей сборной Украины остается предельно высокой. Все три голкипера претендуют на место в основном составе команды.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал выбор "первого номера", сообщает официальный сайт УАФ.

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Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Кого из вратарей выберет Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал проблему выбора основного голкипера национальной команды. Все три вратаря претендуют на место в стартовом составе. Наставник признался, что ему сложно сделать выбор. Он предпочтет сделать это непосредственно перед матчем.

Андрей Лунин благодарит болельщиков. Фото: УАФ

Ребров отдельно прокомментировал игру Лунина. Тренер рад, что у Андрея появилась регулярная практика в "Реале". Однако наставник следит за выступлением всех вратарей. Впереди у каждого вратаря еще есть несколько поединков, после просмотра которых Ребров сделает выбор.

Георгий Бущан пропускает гол. Фото: УАФ

В двух последних матчах за "Бенфику" Трубин пропустил семь голов. В первом матче 1/8 Лиги Европы его команда на выезде сыграла вничью с шотландским "Рейнджерс", а до этого была разгромлена "Порту" со счетом 0:5. Именно Анатолий защищал ворота сборной Украины в последнем поединке с Италией (0:0).

"Реал" сыграл вничью оба своих последних матча. Лунин пропустил три гола, в том числе один — от партнера по сборной Украины Романа Яремчука.

Бущан пропустил гол с пенальти в матче "Динамо" с "Вересом", который закончился ничьей со счетом 1:1.

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