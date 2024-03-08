Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін або Лунін — Ребров розповів про вибір основного голкіпера arrow

Трубін або Лунін — Ребров розповів про вибір основного голкіпера

8 березня 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін або Лунін — Ребров розповів про вибір основного голкіпера
Анатолій Трубін працює на тренуванні. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Конкуренція серед воротарів збірної України залишається дуже високою. Усі три голкіпери претендують на місце в основному складі команди.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував вибір першого номера, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Анатолій Трубін із "Бенфіки", Андрій Лунін із мадридського "Реала" та Георгій Бущан із київського "Динамо" опинилися у заявці збірної України на матч відбору Євро-2024 проти збірної Боснії та Герцеговини. Дмитра Різника з донецького "Шахтаря" було включено до резервного списку "синьо-жовтих".

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час тренування. Фото: УАФ

Кого з воротарів обере Ребров

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував проблему вибору головного голкіпера національної команди. Усі три воротарі претендують на місце у стартовому складі. Наставник зізнався, що йому важко зробити вибір. Він воліє зробити це безпосередньо перед матчем.

Андрій Лунін
Андрій Лунін дякує вболівальникам. Фото: УАФ

Ребров окремо прокоментував гру Луніна. Тренер радіє тому, що в Андрія з'явилася регулярна практика у "Реалі". Проте наставник стежить за виступом усіх воротарів. Попереду кожен воротар має ще декілька поєдинків, після перегляду яких Ребров зробить вибір.

Георгій Бущан
Георгій Бущан пропускає гол. Фото: УАФ

У двох останніх матчах за "Бенфіку" Трубін пропустив сім голів. У першому матчі 1/8 Ліги Європи його команда на виїзді зіграла внічию з шотландським "Рейнджерс", а до цього була розгромлена "Порту" з рахунком 0:5. Саме Анатолій захищав ворота збірної України в останньому поєдинку з Італією (0:0).

"Реал" зіграв внічию обидва свої останні матчі. Лунін пропустив три голи, зокрема один — від партнера зі збірної України Романа Яремчука.

Бущан пропустив гол із пенальті у матчі "Динамо" з "Вересом", який закінчився нічиєю з рахунком 1:1.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.

Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Андрій Лунін
Георгій Бущан
Анатолій Трубін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня