Трубін або Лунін — Ребров розповів про вибір основного голкіпера
Конкуренція серед воротарів збірної України залишається дуже високою. Усі три голкіпери претендують на місце в основному складі команди.
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував вибір першого номера, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Анатолій Трубін із "Бенфіки", Андрій Лунін із мадридського "Реала" та Георгій Бущан із київського "Динамо" опинилися у заявці збірної України на матч відбору Євро-2024 проти збірної Боснії та Герцеговини. Дмитра Різника з донецького "Шахтаря" було включено до резервного списку "синьо-жовтих".
Кого з воротарів обере Ребров
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував проблему вибору головного голкіпера національної команди. Усі три воротарі претендують на місце у стартовому складі. Наставник зізнався, що йому важко зробити вибір. Він воліє зробити це безпосередньо перед матчем.
Ребров окремо прокоментував гру Луніна. Тренер радіє тому, що в Андрія з'явилася регулярна практика у "Реалі". Проте наставник стежить за виступом усіх воротарів. Попереду кожен воротар має ще декілька поєдинків, після перегляду яких Ребров зробить вибір.
У двох останніх матчах за "Бенфіку" Трубін пропустив сім голів. У першому матчі 1/8 Ліги Європи його команда на виїзді зіграла внічию з шотландським "Рейнджерс", а до цього була розгромлена "Порту" з рахунком 0:5. Саме Анатолій захищав ворота збірної України в останньому поєдинку з Італією (0:0).
"Реал" зіграв внічию обидва свої останні матчі. Лунін пропустив три голи, зокрема один — від партнера зі збірної України Романа Яремчука.
Бущан пропустив гол із пенальті у матчі "Динамо" з "Вересом", який закінчився нічиєю з рахунком 1:1.
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