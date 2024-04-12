Трубин прибавил 43 млн, а Забарный 22 млн — они среди самых дорогих игроков
Трансферная стоимость украинских футболистов Анатолия Трубина из "Бенфики" и Ильи Забарного из "Борнмута" существенно поднялась. Вратарь вообще находится в топ-20 лучших.
Об этом идет речь в обновленном рейтинге трансферных цен игроков до 23 лет от CIES Football Observatory.
Трубин и Забарный попали в рейтинг
За последние шесть месяцев стоимость Трубина выросла с 33 до 76 млн евро и он занимает в рейтинге 13-е место.
Стоимость Забарного за полгода выросла с 26 до 48 млн евро. Защитник "Борнмута" занимает 51-ю позицию.
На первой позиции в рейтинге оказался 16-летний воспитанник каталонской "Барселоны" Ламин Ямал, стоимость которого поднялась с 11 до 145 млн евро.
Отметим, что в рейтинг попали 29 игроков из Английской премьер-лиги, 17 из чемпионата Испании, 14 из немецкой Бундеслиги, еще 11 из французской Лиги 1.
Сразу шесть игроков представляют английский "Брайтон" — это наибольшее представительство.
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