Трубин прибавил 43 млн, а Забарный 22 млн — они среди самых дорогих игроков

Анатолий Трубин на разминке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трансферная стоимость украинских футболистов Анатолия Трубина из "Бенфики" и Ильи Забарного из "Борнмута" существенно поднялась. Вратарь вообще находится в топ-20 лучших.

Об этом идет речь в обновленном рейтинге трансферных цен игроков до 23 лет от CIES Football Observatory.

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Рейтинг от CIES Football Observatory. Фото: скриншот

Трубин и Забарный попали в рейтинг

За последние шесть месяцев стоимость Трубина выросла с 33 до 76 млн евро и он занимает в рейтинге 13-е место.

Стоимость Забарного за полгода выросла с 26 до 48 млн евро. Защитник "Борнмута" занимает 51-ю позицию.

На первой позиции в рейтинге оказался 16-летний воспитанник каталонской "Барселоны" Ламин Ямал, стоимость которого поднялась с 11 до 145 млн евро.

Отметим, что в рейтинг попали 29 игроков из Английской премьер-лиги, 17 из чемпионата Испании, 14 из немецкой Бундеслиги, еще 11 из французской Лиги 1.

Сразу шесть игроков представляют английский "Брайтон" — это наибольшее представительство.

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