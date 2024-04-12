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Трубін додав 43 млн, а Забарний 22 млн — вони серед найдорожчих гравців

12 квітня 2024 21:46
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Агабекян Карен
редактор
Трубін додав 43 млн, а Забарний 22 млн — вони серед найдорожчих гравців
Анатолій Трубін на розминці. Фото: instagram.com/slbenfica/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Трансферна вартість українських футболістів Анатолія Трубіна з "Бенфіки" та Іллі Забарного з "Борнмуту" суттєво піднялася. Воротар взагалі перебуває у топ-20 найкращих.

Про це йдеться в оновленому рейтингу трансферних цін гравців до 23 років від CIES Football Observatory.

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Рейтинг від CIES Football Observatory. Фото: скріншот

Трубін та Забарний потрапили до рейтингу

За останні шість місяців вартість Трубіна зросла з 33 до 76 млн євро і він займає в рейтингу 13-те місце.

Вартість Забарного за півроку зросла з 26 до 48 млн євро. Захисник "Борнмуту" посідає 51 позицію.

На першій позиції у рейтингу опинився 16-річний вихованець каталонської "Барселони" Ламін Ямал, вартість якого піднялася з 11 до 145 млн євро.

Зазначимо, що до рейтингу потрапили 29 гравців із Англійської прем'єр-ліги, 17 із чемпіонату Іспанії, 14 із німецької Бундесліги, ще 11 із французької Ліги 1.

Відразу шість гравців представляють англійський "Брайтон" — це найбільше представництво.

Нагадаємо, Зінченко чекає на трансфер з "Арсенала" — куди перейде українець.

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Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця.

"Ліверпуль" зазнав принизливої поразки від "Аталанти" й результати інших матчів ЛЄ.

футбол
Футбол трансфери
Анатолій Трубін
Ілля Забарний

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