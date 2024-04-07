Трубин дважды спас ворота Бенфики, но они снова проиграли Спортингу
В матче 28-тура чемпионата Португалии "Спортинг" принимал "Бенфику". У гостей в стартовом составе вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.
Матч завершился победой "Спортинга" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Трубин спасал, но он не волшебник
Матч 28-го тура был очень важен для обеих команд в борьбе за чемпионский титул. До игры "Спортинг" шел на первом месте, опережая "Бенфику" всего на одно очко. При этом в течение сезона "зелено-белые" побеждают в своих матчах увереннее чем "Бенфика". Если бы не Трубин, то орлы были бы далеко от борьбы за чемпионство.
В этом многообещающем матче Катаму забил Трубину на 1-й минуте. В добавленное к первом тайму время Ба счет сравнял. Во втором тайме обе команды имели моменты, но забил "Спортинг" в добавленное к основному времени. Снова забил Катаму.
Несмотря на сделанные за матч два сейва, статистический портал WhoScored поставил Трубину один из самых низких баллов за матч — 5,9. Хуже Анатолия оценили только удаленного с поля защитника "Бенфики" Фредрика Эурснеса — 4,8 балла. Вышедший на замену Кабрал был оценен на уровне украинца — 5,9 балла.
Статистический портал Sofascore поставил Трубину оценку 6,3. Столько же у вингера Давида Нереса, а у Эурснеса — 6,1.
Отметим, что "Бенфика" с 29 февраля провела три матча со "Спортингом". Кроме игры чемпионата, были две встречи на Кубок Португалии. "Орлы" проиграли и сыграли вничью, завершив свои выступления в турнире. Трубин в трех матчах пропустил шесть мячей.
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