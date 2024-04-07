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Трубин дважды спас ворота Бенфики, но они снова проиграли Спортингу

7 апреля 2024 07:24
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Агабекян Карен
редактор
Трубин дважды спас ворота Бенфики, но они снова проиграли Спортингу
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 28-тура чемпионата Португалии "Спортинг" принимал "Бенфику". У гостей в стартовом составе вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

Матч завершился победой "Спортинга" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч 28-го тура был очень важен для обеих команд в борьбе за чемпионский титул. До игры "Спортинг" шел на первом месте, опережая "Бенфику" всего на одно очко. При этом в течение сезона "зелено-белые" побеждают в своих матчах увереннее чем "Бенфика". Если бы не Трубин, то орлы были бы далеко от борьбы за чемпионство.

В этом многообещающем матче Катаму забил Трубину на 1-й минуте. В добавленное к первом тайму время Ба счет сравнял. Во втором тайме обе команды имели моменты, но забил "Спортинг" в добавленное к основному времени. Снова забил Катаму.

Несмотря на сделанные за матч два сейва, статистический портал WhoScored поставил Трубину один из самых низких баллов за матч — 5,9. Хуже Анатолия оценили только удаленного с поля защитника "Бенфики" Фредрика Эурснеса — 4,8 балла. Вышедший на замену Кабрал был оценен на уровне украинца — 5,9 балла.

Статистический портал Sofascore поставил Трубину оценку 6,3. Столько же у вингера Давида Нереса, а у Эурснеса — 6,1.

Отметим, что "Бенфика" с 29 февраля провела три матча со "Спортингом". Кроме игры чемпионата, были две встречи на Кубок Португалии. "Орлы" проиграли и сыграли вничью, завершив свои выступления в турнире. Трубин в трех матчах пропустил шесть мячей.

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