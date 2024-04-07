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Трубін двічі врятував ворота Бенфіки, але вони знову програли Спортингу

7 квітня 2024 07:24
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Агабекян Карен
редактор
Трубін двічі врятував ворота Бенфіки, але вони знову програли Спортингу
Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 28-го туру чемпіонату Португалії "Спортінг" приймав "Бенфіку". У гостей у стартовому складі вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.

Матч завершився перемогою "Спортінга" з рахунком 2:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч 28-го туру був дуже важливим для обох команд у боротьбі за чемпіонський титул. До гри "Спортінг" йшов на першому місці, випереджаючи "Бенфіку" лише на одне очко. При цьому упродовж сезону "зелено-білі" перемагають у своїх матчах впевненіше, ніж "Бенфіка". Якби не Трубін, то "орли" були б далекі від боротьби за чемпіонство.

У цьому важливому матчі Катаму забив Трубіну на 1-й хвилині. У доданий до першого тайму час Ба рахунок зрівняв. У другому таймі обидві команди мали моменти, але забив "Спортінг" у доданий до основного час. Знову забив Катаму.

Попри зроблені за матч два сейви, статистичний портал WhoScored поставив Трубіну один із найнижчих балів за матч — 5,9. Гірше за Анатолія оцінили лише видаленого з поля захисника "Бенфіки" Фредріка Еурснеса — 4,8 бала. Кабрал, який вийшов на заміну, був оцінений на рівні українця — 5,9 бала.

Статистичний портал Sofascore поставив Трубіну оцінку 6,3. Стільки ж у вінгера Давида Нереса, а Еурснеса — 6,1.

Зазначимо, що "Бенфіка" з 29 лютого провела три матчі зі "Спортінгом". Окрім матчу чемпіонату, були дві гри на Кубок Португалії. "Орли" програли та зіграли внічию, завершивши свої виступи у турнірі. Трубін у трьох матчах пропустив шість м'ячів.

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футбол
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Анатолій Трубін
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