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Трубин рассказал, в какие клубы перейдут Бондаренко и Судаков

3 октября 2023 18:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин рассказал, в какие клубы перейдут Бондаренко и Судаков
Георгий Судаков в матче против "Порту". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин минувшим летом ушел из донецкого "Шахтера". Он уверен, что в составе "горняков" есть футболисты, которые в будущем могут повторить его путь. 

Трубин назвал игроков, на продаже которых "Шахтер" сможет заработать большие деньги, сообщает SportArena

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Анатолий Трубин прекрасно знаком с возможностями своих бывших одноклубников по "Шахтеру". Он не один год играл рядом с лидерами донецкой команды и не сомневается в уровне их таланта и подготовки. 

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко бьет по воротам соперника. Фото: Google

Кого может продать "Шахтер" 

Голкипер сборной Украины уверен, что пример Михаила Мудрика вдохновляет многих украинских футболистов. И в "Шахтере" есть игроки, которые тоже могут построить карьеру в европейских клубах. 

"По итогам прошлого сезона я бы выделил Бондаренко и Судакова. Надо отметить и сумасшедший прогресса Дмитрия Крыськива. Вначале сезона на него не рассчитывали, а потом он "выстрелил" и стал важным игроком основного состава. 

Считаю, что Судакову будет сложно уйти из "Шахтера". За него надо будет заплатить космические деньги, просто так Георгия не отпустят. Но у него есть амбиции. Сейчас выросло поколение футболистов, которые мечтают проявить себя за границей", — рассказал Анатолий Трубин. 

Вратарь "Бенфики" считает, что Судакову подошел бы чемпионат Англии, но не "Челси". Бондаренко, по мнению Трубина, подошла бы испанская Ла Лига, а Крыськиву стоит задумать о немецкой Бундеслиге. 

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