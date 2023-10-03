Трубин рассказал, в какие клубы перейдут Бондаренко и Судаков

Георгий Судаков в матче против "Порту". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин минувшим летом ушел из донецкого "Шахтера". Он уверен, что в составе "горняков" есть футболисты, которые в будущем могут повторить его путь.

Трубин назвал игроков, на продаже которых "Шахтер" сможет заработать большие деньги, сообщает SportArena.

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Кого может продать "Шахтер"

Голкипер сборной Украины уверен, что пример Михаила Мудрика вдохновляет многих украинских футболистов. И в "Шахтере" есть игроки, которые тоже могут построить карьеру в европейских клубах.

"По итогам прошлого сезона я бы выделил Бондаренко и Судакова. Надо отметить и сумасшедший прогресса Дмитрия Крыськива. Вначале сезона на него не рассчитывали, а потом он "выстрелил" и стал важным игроком основного состава.

Считаю, что Судакову будет сложно уйти из "Шахтера". За него надо будет заплатить космические деньги, просто так Георгия не отпустят. Но у него есть амбиции. Сейчас выросло поколение футболистов, которые мечтают проявить себя за границей", — рассказал Анатолий Трубин.

Вратарь "Бенфики" считает, что Судакову подошел бы чемпионат Англии, но не "Челси". Бондаренко, по мнению Трубина, подошла бы испанская Ла Лига, а Крыськиву стоит задумать о немецкой Бундеслиге.

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